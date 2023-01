Gynaecoloog (70) die vrouwen met eigen sperma bevrucht zou hebben, moet door verjaring niet naar rechtbank

Geert V. is een intussen gepensioneerde gynaecoloog aan het vroegere Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. (vandaag het AZ Delta in Roeselare, red.) Afgelopen zomer bleek dat de arts in de jaren 80 waarschijnlijk zijn eigen sperma heeft gebruikt voor kunstmatige bevruchting. Dat ontdekte namelijk een West-Vlaams donorkind, geboren in 1986, die er na jaren onderzoek zelf van overtuigd is dat gynaecoloog Geert V. zijn biologische vader is.

LEES OOK. Gynaecoloog gebruikte allicht eigen sperma bij kunstmatige bevruchtingen: “Je verwacht niet dat zo’n man staat te masturberen en dan zijn zaad komt inbrengen”

Het donorkind in kwestie nam in 2015 contact op met de bewuste gynaecoloog, omdat hij zelf vader was geworden en meer te weten wou komen over de blinde vlek in zijn biologische ­afkomst. Maar de arts reageerde af­wijzend.

De man stapte naar het gerecht met een officiële klacht tegen de gynaecoloog. Toen de bal aan het rollen ging, meldden zich nog een vijftiental ongeruste mensen die mogelijk hetzelfde hadden meegemaakt. In een interview met deze krant reageert gynaecoloog Geert V. toen eveneens ontwijkend “Ik kan niet bevestigen, maar ook niet ontkennen dat ik in die tijd al dan niet als spermadonor heb opgetreden.”

LEES OOK. Gynaecoloog die mogelijk eigen sperma gebruikte bij wensouders wijdt het aan de tijdgeest: “Het was ‘gangbaar’ toen”

Het parket is evenwel een onderzoek gestart, maar volgens de vzw Donorkinderen - dat de aanklager bijstaat - werd recent beslist om het dossier te seponeren. “Als uitleg klinkt het dat de zaak verjaard is”, bevestigt woordvoerster Steph Raeymaekers. “We zijn heel teleurgesteld en bekijken nu of we nog nieuwe paden kunnen bewandelen in dit dossier. Want wij zijn honderd procent zeker dat die man dit gedaan heeft. Het is ontstellend dat men hier de kaart van verjaring trekt, terwijl een kind er pas vanaf zijn zestiende achterkomt dat hij het kind is van een donor.”