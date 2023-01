Thomas Pieters en Thomas Detry openen Hero Cup

Straks schiet de DP World Tour het jaar 2023 op gang met de Hero Cup. In deze teamconfrontatie nemen onze landgenoten Thomas Pieters en Thomas Detry samen met het “Continental Europe” het op tegen het team van Britse en Ierse golfers en dit in ware Ryder Cup stijl. Het team dat 13 punten verzamelt, wint deze allereerste editie.

Dit kalenderjaar zal de golfwereld zijn focus leggen op de 44ste editie van de Ryder Cup die eind september in het Italiaanse Rome gespeeld wordt. Als voorbereiding op de echte hoogmis van het golf organiseert de DP World Tour, ofte de European Tour, een opwarmer(tje) met eenzelfde format. Het wordt een uitgelezen kans voor Luke Donald, de Ryder Cup Captain van Team Europe, om zijn ogen en oren de kost te geven om zijn 6 “picks” die hij later dit jaar moet maken makkelijker in te vullen.

Dat Thomas Pieters en Thomas Detry bij die kleine selectie van de Hero Cup behoren is meer dan logisch. Beiden staan te trappelen om deel te nemen aan de hoogmis van het golf in de stad van Romelus en Remus. Pieters is met zijn huidige 38ste plaats op de wereldranking de grootste kanshebber bij onze landgenoten. Ook heeft de 30-jarige Antwerpenaar al een serieuze adelbrief in de achterzak door in 2016 met 4 punten het beste Europese debuut ooit te realiseren.

Voor Thomas Detry zou de editie van Rome zijn eerste deelname zijn. Hij staat al geruime tijd te drummen om de stap te maken naar de absolute top. Met zijn kaart op zowel de Amerikaanse PGA Tour als op de DP World Tour zal de 29-jarige Brusselaar zijn huidige ranking van 83 op de wereldranglijst makkelijk verbeteren en de kansen op een automatische selectie verhogen.

Beide Thomassen mogen als eerste en tweede partij de arena in op de Hero Cup tegen het team van Britse en Ierse golfers. In de four-balls matchplay sessie, waar beide spelers hun eigen bal spelen en de laagste score doorslaggevend is, krijgt Thomas Pieters de Noor Alex Noren als compagnon. In de openingspartij nemen ze het op tegen het ijzersterke duo Lowry-Fleetwood, het nummer 20 en 24 van de wereld. Thomas Detry die door de Fransman Antoine Rozner geflankeerd wordt, krijgt het Engelse duo Hatton-Smith voorgeschoteld.

Programma vrijdag 13 januari 2023 – Four-Balls sessie:

Pieters-Noren vs Lowry-Fleetwood

Detry-Rozner vs Hatton-Smith

Perez-Migliozzi vs Shinkwin-Wallace

Mollinari-Hojgaard vs Ferguson-Mansell

Straka-Meronk vs Power-MacIntyre