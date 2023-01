Bocholtse vrouw bevrijd na botsing in Kaulille

In Kaulille op de Lillerbaan zijn donderdagmorgen rond 8 uur twee auto’s gebotst. Een inzittende zat gekneld in het voertuig. De 47-jarige vrouw uit Bocholt werd door de brandweer bevrijd. Een ambulance bracht haar naar het ziekenhuis. In de andere auto raakte een 23-jarige vrouw uit Bocholt gewond.

maw