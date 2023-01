Acht perfecte pijlen en dan loopt het mis: Dimitri Van den Bergh gooit bijna zeldzame ninedarter: “Hij was zo dichtbij”

Een ninedarter: het is in het darts het equivalent van een vrije trap in de kruising. Met het minimum van negen pijlen de 501 uitgooien is zo moeilijk dat er meestal flinke premies aan vasthangen. Onze landgenoot Dimitri Van den Bergh was op weg dat kunststukje te klaren, maar bij zijn negende pijl miste hij de dubbel achttien. Van den Bergh won wel zijn eersterondewedstrijd op de Masters Darts in Bahrein met 6-5 tegen Alain Aliabi.