De festivalganger moet weer wat dieper in de buidel tasten dit jaar. Rock Werchter, Graspop en Tomorrowland hebben hun prijzen flink opgetrokken. De inflatie, uiteraard. Maar er wordt ook geanticipeerd. “Vorig jaar kregen we middenin de festivalzomer plots torenhoge kosten die nog niet waren doorgerekend. Het is afwachten wat het over acht maanden zal zijn.”