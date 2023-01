Hasselt

Met 700.000 euro van de provincie gaan de OverKop-huizen in Hasselt, Genk, Beringen en Pelt jongeren die moeilijk werk vinden of met te veel problemen worstelen toch aan een job proberen te helpen. Door de VDAB of werkgevers tot bij hen te laten komen en zo de krapte op de arbeidsmarkt in te vullen.