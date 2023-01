David Goffin na uitschakeling in Auckland: “Gasquet kan alles met een bal”

David Goffin (ATP-53) heeft zich niet weten te plaatsen voor de halve finales van het ATP-250 hardcourttoernooi in Auckland. In een duel tussen twee voormalige top 10-spelers, dat opnieuw werd verstoord door regen, werd de 32-jarige Luikenaar na 1u35 spelen met 1-6, 6-1, 6-1 verslagen door de 36-jarige Fransman Richard Gasquet (ATP-67).

“Richard is een puur talent”, zei David Goffin. “Hij staat er altijd en hij speelt momenteel erg goed. Hij kan alles met een bal. Je moet proberen hem te laten rennen, agressief te zijn en een goede wedstrijd te spelen, want hij heeft zoveel ervaring en hij heeft het vorige seizoen op een opmerkelijke manier afgesloten. Dat liet hij al zien in Antwerpen, waar hij me ook versloeg.”

Goffin slaagde in zijn opzet, maar slechts gedurende één set, voordat hij zijn grip op de wedstrijd volledig verloor. Hij gaf alle vier zijn opslagen in de tweede set af en slaagde er niet meer in zijn hoofd boven water te krijgen, ondanks een onderbreking door de regen. Richard Gasquet wilde hem toch graag eer betonen.

“Ik ben verrast,” legde Gasquet uit. “Verrast dat ik zo goed kon spelen na de 6-1 in de eerste set. Hij was gewoon te sterk voor mij. Maar ik heb geprobeerd om te vechten. Het is mijn eerste keer in dit toernooi. En ik wist mijn beste tennis te laten zien in de laatste twee sets. Ik begon beter te bewegen en kreeg meer vertrouwen naarmate de tweede set vorderde. En toen we terugkwamen na de regen, speelde ik perfect tennis. Het was een geweldige wedstrijd en het voelt goed om in de halve finales te staan.”

David Goffin richt zijn vizier nu op het Australian Open, waar hij in de eerste ronde een andere Fransman zal ontmoeten. Daar treft hij de 28-jarige Laurent Lokoli (ATP-176) uit Corsica, die zich voor de tweede keer in zijn carrière heeft geplaatst voor de hoofdtabel, anderhalf jaar nadat hij stopte met tennissen omdat hij “fysiek, mentaal en financieel op was”.