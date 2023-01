Russisch oorlogsschip met hypersonische wapens passeert langs Belgische kust

De ‘Admiraal Gorsjkov’, een Russisch schip met Poetin’s “superwapens”, is woensdag langs de Belgische kust gevaren. Het schip dat onderweg is naar de Atlantische en Indische Oceaan nadat het in het noorden enkele testen uitvoerde, werd nauw in de gaten gehouden door het Britse leger.

Twee Russische schepen, fregat Admiraal Gorsjkov en bevoorradingsschip Kama, zijn deze week langs onze kustlijn gepasseerd. De fregat maakte volgens Moskou voor het eerst een reis met Zircon supersonische raketten, de superwapens van Poetin. Die wapens zouden een bereik hebben van maar liefst 1.000 kilometer en daarnaast zijn ze ook nog eens heel erg snel, wat het moeilijk maakt om ze uit te schakelen.

Beide scheppen vertrokken begin januari vanuit Rusland voor enkele testen en worden sindsdien op de voet gevolgd en geëscorteerd door buitenlandse schepen. Dat is namelijk de gewoonte wanneer oorlogsschepen zich verplaatsen. In de Noorse Zee hield het Noorse leger het schip in de gaten. Vervolgend nam de Britse marine het over en escorteerde het het schip verder.

“Het escorteren van oorlogsschepen in de Britse territoriale wateren en de aangrenzende zeegebieden is een routineactiviteit voor de Royal Navy”, zeu de commandant van het Britse fregat HMS Portland, commandant Ed Moss-Ward, in een verklaring.“Door een zichtbare en aanhoudende aanwezigheid zorgt de Royal Navy voor de naleving van het zeerecht en schrikt ze kwaadaardige activiteiten af.”