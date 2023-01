Hevige brand in haven van Marbella verwoest ongeveer 80 luxueuze boten, schade loopt op tot in de miljoenen

In de Spaanse stad Marbella is woensdag een hevige brand uitgebroken in de haven. De brand zou in een opslagplaats zijn ontstaan, waar op dat moment 100 luxueuze boten de winter doorbrachten. De brandweer kon de brand uiteindelijk blussen, maar de schade is immens: ongeveer tachtig boten - sommige met een waarde van meer dan een miljoen euro - gingen in vlammen op. De brandweer kon voorkomen dat het vuur op andere gebouwen oversloeg, ook niemand raakte gewond.