Discotheek Fuse sluit na 29 jaar de deuren

De Brusselse technoclub Fuse sluit de deuren. Dat kondigde de discotheek zelf aan via Instagram. “We hebben van Brussel Leefmilieu het bevel gekregen de deuren te sluiten om 2 uur”, staat te lezen.

Na een klacht van een buur moet discotheek Fuse de deuren sluiten. Dat kondigde het donderdag zelf aan via Instagram. De club wordt namelijk verplicht om de deuren om 2 uur al te sluiten en de muziek mag niet luider dan 95 decibel staan. “Het is onmogelijk om een club onder deze omstandigheden open te houden en dus zal de club vanaf vandaag gesloten blijven”, klinkt het in een bericht op Instagram.

“De reden voor deze beslissing heeft te maken met de klachten van een buur die enkele jaren geleden hier vlak naast een huis kocht.” Volgens de club werden wel de nodige maatregelen genomen in verband met de isolatie van het gebouw en werden er compromissen gesloten, maar het loste het probleem niet op. “Fuse ging in beroep en wacht op een antwoord van het Millieucollege”, klinkt het nog. Er wordt een antwoord verwacht tegen 25 januari 2023. De club hoopt wel de deuren opnieuw te kunnen openen indien er een gunstige uitkomst is.

“Het is echt jammer dat een iconische club die duizenden muziekliefhebbers samenbrengt,10 werknemers tijdens de week en 80 werknemers tijdens het weekend tewerkstelt dit moet meemaken omwille van een buur”, klinkt het verder nog.