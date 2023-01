De Red Lions keren terug naar de plaats waar de zilverwinkel goud werd: alles wat u moet weten over het WK hockey in India

Het was een behoorlijke odyssee om er te geraken – in drie etappes: Zaventem-Abu Dhabi, Abu-Dhabi-Delhi en Delhi-Bhubaneswar - maar de Red Lions zijn helemaal klaar voor het WK in India. Hun missie: de wereldtitel verlengen. Een gids tot het WK.

Bhuba waar? En waarom wéér in India?

Bhuba waar? De Indiase stad ligt niet zo heel ver van de grens met Bangladesh. Net zoals in 2018 vindt het WK hockey plaats in dezelfde stad. Of beter: in dezelfde stad en een nieuwkomer. In het Kalinga Stadium in Bhubaneswar kan zo’n 15.000 man binnen, in Rourkela verrees het nagelnieuwe Birsa Munda International Stadium voor meer dan 20.000 man. Maar dus wéér vindt het WK in India plaats, ook België en Maleisië waren kandidaat voor dit WK. Toen de keuze bekendraakte, was een Indiër voorzitter van de internationale hockeybond. “De potentiële inkomsten maakten het verschil.” Hockey is bijzonder populair in India. Zo is het Kalinga Stadium opgefleurd met meer dan levensgrote fresco’s… en verscheen het hoofd van de aanvoerder Felix Denayer op de muren van het stadion.

België en Nederland krijgen wel samen het WK voor zowel de mannen als de vrouwen in 2026.

De Red Lions aan het trainen. — © BELGA

Kunnen de Red Lions hun wereldtitel verlengen?

Het zou een prestatie van formaat zijn, slechts drie landen konden de titel back-to-back veroveren, Pakistan in 1982, Duitsland in 2006 en Australië in 2014. Aanvoerder Felix Denayer: “Historisch bekeken is het niet vanzelfsprekend dat we onze titel verlengen. Maar we hebben er heel veel zin in.” Loic Luypaert, nog zo’n ancien: “We staan er goed voor, we hebben een ploeg die 100 procent op elkaar is ingespeeld, we hebben ontzettend veel ervaring, een topdoelman, een supergoeie strafcorner… Dat zijn zowat de ingrediënten waarmee we het doen. Is het verrassend hoe we voor de dag zullen komen? Wellicht niet. Maar zijn we heel goed in wat we doen? Dat zeker wel. We zullen nog altijd een team zijn dat heel lastig te kloppen is. Het geloof om onze wereldtitel te verlengen leeft echt wel in deze groep.”

Dat is geen blufpoker. En regerend wereldkampioen en regerend olympisch kampioen, de Red Lions zijn De Ploeg van de voorbije grote afspraken.

Een grotendeels ongewijzigde Gouden Generatie, een primeur voor de bondscoach

Een vaststelling bij de twintigkoppige selectie: de Gouden Generatie van de strafste Belgische sportploeg van de voorbije jaren is grotendeels ongewijzigd. Voor de bondscoach is het wel een primeur: de Nederlander Michel van den Heuvel leidt voor het eerst als bondscoach de Red Lions op een WK. Hij is allerminst een nieuwkomer, hij was jarenlang assistent-bondscoach bij de Belgen. Shane McLeod, de vorige bondscoach, is niet uit beeld verdwenen. Na de Spelen van Tokio 2021 nam hij zoals aangekondigd een sabbatperiode en nam Van den Heuvel over. Vanuit Nieuw-Zeeland, zijn geboorteland, vloog hij in naar India, McLeod is inmiddels een van de assistent-coaches.

© BELGA

Hoe loopt de weg naar de wereldtitel?

Het eerste doel: de poule winnen, en zo barragewedstrijden vermijden. Het WK begint officieel op 13 januari. Op 14 januari (12.30 uur Belgische tijd, of vier en een half uur later in Bhubaneswar) openen de Lions hun WK tegen Zuid-Korea (FIH 10), op 17 januari (14.30 uur) spelen ze tegen Duitsland (FIH 4), op 20 januari (12.30 uur) tegen Japan (FIH 16). De sleutelmatch voor poulewinst is wellicht de ontmoeting tegen Duitsland.

De groepswinnaars van de vier poules van vier landen gaan rechtstreeks naar de kwartfinale, de tweede en derde van elke poule speelt een barrage voor een plaats bij die laatste acht.

Andere kandidaat-wereldkampioenen? De Kookaburras zijn een eeuwige klant. Australië is nummer één op de wereldranglijst, al dertig jaar de regelmatigste ploeg op het grote afspraken. Stel dat zowel de Lions als Australië hun poule winnen, kunnen ze elkaar tegenkomen in de finale (29 januari). Ook Nederland (FIH 3) is een kwaaie klant, Engeland (FIH 5) is verraderlijk, net als gastland India (FIH 8) of Argentinië (FIH 7).

Luypaert: “Wie wereldkampioen wil worden, weet dat hij onvermijdelijk een land als Australië of India zal tegenkomen, of andere lastige wedstrijden. Vorige keer groeiden we in het toernooi, bij elke match zetten we een stapje. Waarom zou dat nu ook niet het geval zijn.”

Op het vorige WK mochten de Lions juichen. — © Getty Images for FIH

Hoe was het vorige keer?

Jaaa, wereldkampioen! Neen, toch (nog) niet na een voetfout van Arthur De Sloover in de beslissende shoot-out. En dan wéér een redding van doelman Vincent ‘The Wall’ Vanasch. Jaaa, toch wereldkampioen! De WK-finale van 2018 was niet bevorderlijk voor hartlijders. In een thriller tegen Nederland stond het na de reguliere speeltijd 0-0, in beklijvende shoot-outs pakten de Lions hun allereerste wereldtitel. “Gedaan met de zilverwinkel, vanaf nu gaan we alleen nog voor goud”, zo klonk het toen bij Luypaert. En zie, de lijn werd doorgetrokken. Op de daaropvolgende Olympische Spelen stonden de Lions opnieuw op het hoogste schavot.

Home away from home

Zo’n kleine vier weken zullen de Lions op elkaars lip leven, in een land waar de voedselhygiëne altijd een heikel punt is. Daarom creëren ze, net zoals op de vorige editie of zoals tijdens de ‘Corona-Spelen’ van Tokio, een ‘home away from home’. In het hotel is ook een ontspanningsruimte, die onder meer dienst doet als lounge. Zo hoeven ze niet perse buitenkomen om bijvoorbeeld een koffie te drinken, om risico’s op vlak van hygiëne zo klein mogelijk te houden, of om het risico op corona te beperken.

Hoe te bekijken?

De wedstrijden zijn live te bekijken op Play Sports, live-updates op www.sportwereld.be