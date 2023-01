The Starlings maken zich op voor preselecties Eurosong 2023: “Getwijfeld om mee te doen tot een week voor de deadline”

“Na de tegenslagen die zich vorig jaar hebben opgevolgd, hopen we in 2023 op een reeks gelukskes.” Eentje dat The Starlings willen beginnen met een ticket richting het Songfestival in Liverpool. Tom Eeckhout (33) en Kato Callebaut (31) hebben de data in mei met stip aangeduid, al moeten ze deze week eerst de preselecties proberen winnen. Toch was er twijfel: “Zouden we dit wel doen?”