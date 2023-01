Waarom Franco in Peer wijn maakt zoals de Oude Grieken dat deden

Niets is gewoon in het Italiaanse restaurant L’Uno Coll’Altro in Peer: niet de uitbater, niet het interieur en al zeker niet de wijn. Uitbater Franco Candreva (68) zweert bij wijn uit amforen oftewel vaten uit gebakken klei. Die wijn maakt hij zelf, de druiven komen uit de eigen wijngaard tegenover zijn restaurant.

Als je L’Uno Coll’Altro binnenstapt, waan je je in eerste instantie in een museum. Franco Candreva heeft zijn restaurant knus ingericht met oude meubelen en gedecoreerd met antiekstukken. Als rasechte Italiaan houdt hij van lekker eten en wijn. In 2016 besloot hij een eigen wijndomein met de naam Vini Peermontesi te starten. In de wijngaard van 1 hectare tegenover het restaurant staan chardonnay, pinot noir en pinot meunier aangeplant, de druivenrassen die ook gebruikt worden voor champagne.

Koeienvlaaien

“Ik heb gekozen om mousserende wijn te maken omdat dit het beste lukt in ons klimaat en omdat iedereen graag bollicini (bubbels) drinkt”, begint Franco. Bij de aanplant van de wijngaard kreeg Franco advies van een Italiaanse professor. “Hij is hier stalen van de grond komen nemen. Om de wortels van de wijnstokken te voeden, hebben we op zijn aanraden een kruidenmengsel gemaakt en zijn we koeienvlaaien gaan rapen in Borgloon.”

© Dick Demey

Opzet is om een zo natuurlijk mogelijke wijn met pure smaken te maken. Daarvoor heeft Franco ook zijn heil gezocht in amforen. Dat zijn vaten van gebakken klei, zeg maar terracotta. De Oude Grieken gebruikten al amforen voor de gisting en de rijping van hun wijnen. Met de opkomst van eiken vaten raakten ze in de vergetelheid. De jongste jaren wordt in verschillende landen opnieuw geëxperimenteerd met amforen. In België is Franco een pionier.

Toscane

Vini Peermontesi kocht de amforen in Toscane, de bakermat van terracotta. “Ik wou niet hetzelfde doen als al die andere wijnbouwers”, zo verklaart Franco zijn keuze. “Houten vaten geven een vanillesmaak en tannines af, amforen doen dat niet. Zo blijven de pure fruitsmaken beter behouden.”

Franco maakt de wijn overigens niet helemaal zelf. Voor de vinificatie doet hij een beroep op het bekende wijndomein Optimbulles in Borgloon. Naast een mousserende wijn is er sinds kort ook een stille rosé. Binnenkort komt daar nog een mousserende rosé bij. De wijnen van Vini Peermontesi worden bijna uitsluitend verkocht in het restaurant. “Als ik mijn gasten vertel dat deze wijn hier gemaakt wordt, kunnen ze het bijna niet geloven. Maar onze bollicini vallen zeker in de smaak. Veel gasten kopen zelfs een fles om mee naar huis te nemen.”

Nagellak

Jaarlijks worden zo’n 2.000 flessen gebotteld, vooral magnums van 1,5 liter. Voor de Perle di Peer (een magnum) betaal je 50 euro, de Bollicini di Peer (een gewone fles van 75 cl) kost 25 euro. Franco heeft zo zijn redenen om de wijn in grote flessen te bottelen. “Dat is beter voor de bewaring. Bovendien, en dat is de voornaamste reden, zijn grote flessen veel mooier.”

Franco koos voor flessen met een aparte, bolle vorm. Ook de etikettering is bijzonder. Alle flessen worden handgeschilderd. De naam van de wijn en een tekening van een wijnstok worden kunstzinnig in nagellak aangebracht. Geen enkele fles is identiek. Bovendien wordt aan de hals van de fles een takje van een wijnstok bevestigd. “Een tijdrovende bezigheid”, bevestigt Franco. “Maar ja, ik kan en wil niks gewoon doen.”