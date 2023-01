Dinsdag werd Gentbruggebrug tijdelijk afgesloten, maar dat was niet volgens de afspraak, vindt een rechter nu. — © De Gentenaar

GENT

Een rechter heeft donderdag de werken rond Gentbruggebrug stil laten leggen, amper drie dagen nadat de werf is opgestart. Een groep handelaars was naar de rechter getrokken en haalt een slag thuis. Als toch verder wordt gewerkt, riskeert de Stad Gent een dwangsom van 50.000 euro per dag.