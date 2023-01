Frans Creemers en Miet Dreezen: “Het was hard labeur. Maar nu is alles klaar en kan de boel beginnen groeien.” — © Sven Dillen

Oudsbergen

Op een heuvel tussen twee valleien in Neerglabbeek is een nieuwe hoogstamboomgaard aangelegd. Met fruitsoorten zoals Eijsdener Klumpke (appel) of Diepenbeekse pruim wil Frans Creemers het levende erfgoed in ere herstellen. Het idee van de boomgaard kwam er deels dankzij de wolf. “Ik wil mijn schapen er veilig laten grazen.”