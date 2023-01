Drugsmaffia rekruteert studenten “om in Antwerpse havenbedrijven te infiltreren”

Antwerpen

De drugsmaffia rekruteert studenten via hogescholen om zo in Antwerpse havenbedrijven te infiltreren. Dat zegt Stephan Vanfraechem, algemeen directeur bij Alfaport Voka, het platform voor werkgevers in de haven. Studenten zouden dan worden aangespoord om een bepaald diploma te behalen, bijvoorbeeld in de logistiek, om dan in de drugstrafiek te stappen. AP Hogeschool werkt daarom preventief samen met de politie.