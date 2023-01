Lost Frequencies genomineerd voor een Brit Award

Na een succesvol parcours met zijn nummer ‘Where are you now’ is Lost Frequencies nu genomineerd voor een Brit Award. — © DBA

Het jaar is goed begonnen voor Lost Frequencies, alias Felix De Laet (29). De Brusselse producer is met zijn ‘Where are you now’ genomineerd voor de Brit Awards, de belangrijkste prijsuitreiking in de Britse muziekindustrie. Hij maakt kans op een prijs voor beste internationale nummer.

Lost Frequencies schrijft al enkele jaren aan zijn succesverhaal, zowel in binnen- als buitenland. Vorig jaar speelde hij 802 shows in 67 verschillende landen en haalde Where are you now meer dan een miljard streams en bleef het wereldwijd bovenaan de hitlijsten staan. Ook in het Verenigd Koninkrijk was het een nummer 1-hit. De nominatie komt dus niet echt als een grote verrassing.

De concurrentie kan wel tellen. Naast Lost Frequencies zijn ook kleppers als Beyoncé (met Break my soul), Taylor Swift (met Anti-hero) en Lizzo (About damn time) genomineerd. Ook actrice Stephanie Béatriz staat in het lijstje, dankzij haar Disneyhit We don’t talk about Bruno uit de film Encanto.

Of Lost Frequencies de award uiteindelijk ook binnenhaalt, weten we op 11 februari. “Ik ben vereerd om genomineerd te zijn naast zoveel fantastische muzikanten”, laat hij alvast zelf optekenen.