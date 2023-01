Vertrouwelijke documenten aangetroffen in privéwoning Joe Biden

Er is een “klein aantal” vertrouwelijke documenten uit de periode dat de Amerikaanse president Joe Biden vicepresident was, gevonden in zijn privéwoning in Wilmington. Dat meldt het Witte Huis donderdag.

Maandag raakte al bekend dat Biden een klein aantal - media hadden het over een tiental - geheime documenten uit zijn tijd als vicepresident onder Barack Obama bewaarde in een privékantoor bij een denktank. Biden was naar eigen zeggen verrast over de vondst, maar beloofde zijn medewerking bij het onderzoek.

Later zouden medewerkers van de Amerikaanse president nog meer geheime regeringsdocumenten hebben gevonden, op een andere plaats. Bidens advocaten hebben al zijn dossiers opnieuw bekeken en “een klein aantal aanvullende documenten uit de regering Obama-Biden met geclassificeerd markeringen” gevonden. Die bevonden zich in de garage van zijn woning in Wilmington in de Amerikaanse staat Delaware, en in een aangrenzende kamer, aldus een verklaring. In Bidens huis in Rehoboth Beach in Delaware zijn geen van dergelijke documenten gevonden.