‘Superster’ vindt geen ploeg en last van een cultuurshock: waarom het Colombiaanse wielrennen plots in verval is

Het gaat slecht met het Colombiaanse wielrennen. In de World Tour zijn er nog slechts vijftien profs aan de slag. In de ‘tweede klasse’ (de Pro Tour) amper drie. Dat maakt alles samen nog maar achttien Colombianen in het internationale peloton. Of een halvering in vergelijking met twee jaar geleden. Het Tweede Colombiaanse Wielerrijk – het Eerste dateert van de jaren 80 met Lucho Herrera – is in verval. Dit is waarom.