Dochter, schoonzoon en ouders riskeren tot 4 jaar cel voor 3 plantages: “Ze wilden van de schulden af”

Een vrouw en haar vriend uit Dilsen-Stokkem riskeren 3 en 4 jaar cel voor hun rol bij drie plantages. Ook in de woning van de ouders van de vrouw en in een huis in Kinrooi werden planten gekweekt.

Door politionele informatie over cannabisplantages in twee aangrenzende woningen in de Smeetsstraat in Dilsen-Stokkem kwamen de vrouw en haar vriend in beeld. Ook haar ouders, die in het aangrenzende huis woonden, werden bij het drugsdossier betrokken.

Uiteindelijk werden er na een positieve warmtemeting huiszoekingen uitgevoerd in beide woningen. In totaal troffen de agenten er 550 en 590 planten aan. Uit bijkomende informatie zou blijken dat er nog een derde woning in Kinrooi betrokken was bij de cannabisteelt. Daar stonden 880 planten, verdeeld over twee kweekruimtes. De dochter en haar vriend waren al gekend voor soortgelijke feiten in Nederland.

Schuldenberg

Uit buurtonderzoek bleek dat er al een tijdje een cannabisgeur in de omgeving rond de woningen op te merken was. Verder stonden er ook regelmatig Nederlandse voertuigen voor de huizen geparkeerd. Volgens het koppel keken ze op tegen een schuldenberg van 80.000 euro en wilde ze het geld zo snel mogelijk aflossen. Daarom zouden ze een Nederlandse man en zijn vermoedelijke rechterhand de toestemming gegeven hebben om een plantage in hun woning te installeren in ruil voor centen. Niet veel later werden dan ook de ouders van de vrouw in het verhaal betrokken. Om hun dochter en schoonzoon zo snel mogelijk uit de schulden te halen, gingen ook zijn akkoord om een plantage in hun huis onder te brengen.

“Ik wilde er absoluut niets mee te maken hebben”, zo sprak de vader voor de Tongerse rechter. “Ik ging met stress slapen en werd met stress wakker. Ik heb er vaak ruzie om gemaakt maar ik ben zelf nooit in de kelder geweest.” Zijn echtgenote gaf wel toe dat ze actief meehielp in de plantage. “Ik heb de plantjes water gegeven en geknipt. Ik deed het voor mijn dochter.” Tot slot werd er op basis van een DNA-match in een van de plantages nog een zevende verdachte aan het dossier gelinkt.

Vrijspraak

“De feiten zijn heel duidelijk”, zo sprak de Tongerse aanklager. “Het gaat over zo’n 2.000 planten, verdeeld over drie professionele plantages. Door makkelijk geldgewin na te streven, hebben ze tientallen kilo’s cannabis de markt opgestuurd. Zo hebben ze de gezondheid van veel mensen aangetast. De dochter en schoonzoon zijn daarbij niet aan hun proefstuk toe. Ze zouden geleerd moeten hebben dat hun schuldenberg door de opgelegde boetes zo alleen maar groter wordt.”

Het koppel riskeert celstraffen van 3 en 4 jaar en geldboetes van 12.000 en 16.000 euro. De ouders van de vrouw riskeren 18 maanden en 3 jaar cel en geldboetes van 8.000 en 12.000 euro. De advocaten vragen voor de dochter, schoonzoon en de moeder celstraffen met uitstel onder voorwaarde. Voor de vader wordt de vrijspraak gevraagd.

Voor de zogenaamde spilfiguur, die de plantages zou geïnstalleerd hebben, eist de aanklager een gevangenisstraf van vijftig maanden en een geldboete van 24.000 euro. De twee vermoedelijke handlangers riskeren straffen van 3 jaar en 40 maanden en boetes tot 16.000 euro. Hun advocaten vragen eveneens de vrijspraak. “Het enige wat er in het dossier zit, zijn belastende verklaringen van medebeklaagden. Voor de rest is er een gebrek aan objectieve bewijzen”, klonk het.

Vonnis volgt op 23 februari.