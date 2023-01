DAKAR. Loeb en Lurquin winnen hun vijfde etappe en zetten indrukwekkende comeback verder

Sébastien Loeb en Fabian Lurquin (Hunter) zijn dezer dagen werkelijk onklopbaar en zetten hun fenomenale comeback verder na hun problemen en fors tijdverlies in de tweede etappe. Het duo won op zijn vierde opeenvolgende etappe bij de wagens, de vijfde in deze Dakar. Met nog een achterstand van 9’37” krijgen ze de tweede plaats van Lucas Moraes (Toyota) stilaan in het vizier. Na de tweede etappe, waarin ze veel tijd verloren door een aantal lekke banden, stonden Loeb en Lurquin nog 31ste.

Na de geïmproviseerde marathonetappe van vorige week vrijdag en zaterdag stond de aangekondigde marathonetappe op het menu van de Dakaristen. Heen en terug naar the Empty Quarter. De heenreis verliep vlekkeloos voor het duo Loeb - Lurquin. “De rit van vandaag was aangekondigd als zeer moeilijk, maar voor ons leek het niet zo moeilijk”, zegt Fabian Lurquin. “De duinen lagen er uitstekend bij. We zijn er goed doorheen geraakt. Ook de navigatie was niet zo moeilijk omdat de motorrijders al flink wat sporen hadden getrokken.”

Loeb en Lurquin wonnen deel 1 van de marathonetappe. “We hebben goed gereden. Heel even hebben we moeten stoppen om een wiel te vervangen toen een band van de velg was gelopen. 2’30” later waren we al opnieuw vertrokken. Vrijdag proberen we hetzelfde te doen als vandaag en proberen we nog wat tijd goed te maken op de tweede in de stand. Die tweede plaats is het doel”, besluit Lurquin.

De deelnemers overnachten donderdagavond in het bivak. Er is geen assistentie toegestaan.