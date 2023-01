Zevende editie Fumprock in Diepenbeek krijgt legendes op bezoek

In 2022 werd er nog halsoverkop een editie van Fumprock georganiseerd na de zoveelste lockdown, maar in 2023 mogen echt alle remmen los. Het Diepenbeekse festival heeft flink geïnvesteerd in leuke namen op de affiche.Rudeboy en DJ DNA, twee spilfiguren van de legendarische band Urban Dance Squad brengen een set met hun grootste klassiekers zoals ‘Demagogue’, ‘Deeper Shade of Soul’ en ‘Fast Lane’. Geweldige crossover uit de jaren ’90 die laat horen dat Rage Against the Machine de mosterd ging halen in Nederland.The Sore Losers liggen even stil en dat geeft gitarist tijd Cedric Maes om voluit te gaan met zijn andere band. The Sha-La-Lee’s zijn een Limburgse superband met achter de drums Dave Schroyen (Millionaire, Evil Superstars), Christophe Vaes (Noordkaap) en cineast Toon Aerts. Ze spelen smerige, Amerikaanse gitaarmuziek in de beste traditie van bands als MC5.King Hiss heeft al twee keer hun afscheidsconcert op Fumprock moeten afzeggen. Eén keer door corona en één keer door stemproblemen van de geweldige zanger Jan Coudron. Nu gaat het toch echt gebeuren. De afscheidstour van deze geweldige Belgische stonermetalband doet ook Diepenbeek aan.Faux Noir is ontstaan aan de beroemde PXL Music in Hasselt. De bandleden leerden elkaar kennen via een project en van het een kwam het ander. De Franstalige alternatieve pop- en rock met wereldmuziekinvloeden beklijft. Zangeres Anna Dutoit is een formidabele zangeres en ze wordt begeleid door muzikanten van zowat overal, maar dus ook van Diepenbeek.Het festival laten we openen en sluiten door twee van de betere coverbands uit de streek. Nachos for Machos brengt rockklassiekers om uw dansbenen op te warmen en de afterparty wordt vakkundig naar een kookpunt gebracht met Clochards Deluxe; Diepenbeekse rockhelden die u voorzien van een heel uitlopend coverreportoire en een flinke brok ambiance. Omdat het crisis is bieden we dit hele pakket aan voor amper 15 euro. Voor het geval u het nog niet doorhad: Fumprock VII wordt legendarisch! Fumprock VII, zaterdag 18 februari 2023, OC Rooierheide, tickets 15 euro