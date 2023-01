“Lichte tekenen van seksueel misbruik” bij dood teruggevonden tienermeisje (14)

“Het meisje vertoonde tekenen van wurging en had een grote wonde op het hoofd die de dood kan veroorzaakt hebben”, zei Collignon tijdens een persconferentie donderdagnamiddag. “Er zijn lichte tekenen van seksueel misbruik.” Het meisje van twee, de enige getuige, kan nog niet praten en werd dus ook niet verhoord.

De tiener had met haar zus het huis om 15 uur verlaten. Ze belde toen ook naar haar moeder om te laten weten dat ze boodschappen was gaan doen. “Dat is het laatste teken van leven dat ze gegeven heeft”, klinkt het.

De dader kon volgens Collignon snel geïdentificeerd worden omdat het meisje geen gsm heeft en dus met de telefoon van de dader gebeld had naar haar moeder.

Volgens het parket wordt het haast onmogelijk om exact te weten wat er precies gebeurd is aangezien de enige getuige nog niet kan spreken en omdat de dader - voor zover geweten is - niets gezegd zou hebben aan zijn naasten. Wel is geweten dat de tiener en de dader contact hadden via Snapchat, hoe lang dat al het geval was, is nog niet duidelijk. De 37-jarige man uit Seraing had het meisje via Snapchat een som van 3.000 euro beloofd om te gaan shoppen. Hij was in het verleden ook al veroordeeld voor brandstichting.

