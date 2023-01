Olivier Vandecasteele is hongerstaking gestopt

Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die in Iran veroordeeld is tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen na een schijnproces, is niet langer in hongerstaking. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) donderdag gezegd in de Kamer. Zijn gezondheidstoestand zou relatief stabiel zijn, al is hij wel fel vermagerd.

Vandecasteele, die al sinds vorig jaar in de cel zit in Iran, heeft zich volgens een Iraans persagentschap schuldig gemaakt aan vier criminele feiten waaronder spionage. Hij kreeg 28 jaar cel tijdens een schijnproces in november, en daar is nu nog eens 12 jaar bij gekomen. Bovendien werd hij ook veroordeeld tot 74 zweepslagen.

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib herhaalde donderdag in de Kamer dat België “alles in het werk stelt” om te pleiten voor de vrijlating van Vandecasteele en om zijn detentieomstandigheden te verbeteren. De Belgische ambassadeur in Iran kon hem al zeven keer bezoeken, de laatste keer gebeurde dat op 4 januari, gaf ze aan. Vandecasteelde is fel vermagerd, maar zijn gezondheidstoestand is relatief stabiel en hij is zijn hongerstaking gestopt, aldus Lahbib.

De Iraanse ambassadeur in ons land al tien keer ontboden. Dat gebeurde afgelopen dinsdag nog. Lahbib heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken gewaarschuwd voor de impact op de bilaterale relaties indien Vandecasteele gefolterd zou worden, zei ze in de Kamer. “Hij is het slachtoffer van onmenselijke behandeling en we eisen zijn onmiddellijke vrijlating. Wat de redenen voor zijn detentie ook zijn, ze zijn totaal willekeurig.”