Onze tv-tips: een sterk debuut, dokter dood en een oude bekende

The Father

Canvas, vr, 21.30u

Het filmdebuut van de Franse (toneel)schrijver en scenarist Florian Zeller, met een verbluffende Anthony Hopkins als een dementerende oude man die alle hulp van zijn dochter Anne (Olivia Colman) of anderen weigert. De film won talrijke prijzen, waaronder twee Oscars: Beste Acteur (Hopkins) en Beste Bewerkte Scenario voor Zeller, die zijn gelijknamige toneelstuk herschreef voor de film. (tove)

Moordenaars 5 keer in de fout

VTM2, vr, 21.25u

Een intrigerende documentairereeks over hoe cruciale bewijsstukken moordenaars voor het gerecht hebben gebracht. Je kent vast en zeker nog de Britse huisarts Harold Shipman die bekend werd als ‘dokter dood’. In de periode 1975 tot 1998 zou hij naar schatting minstens 215 personen om het leven gebracht hebben met een dodelijke injectie morfine of heroïne. Dit is zijn ontluisterende verhaal. (tove)

The children of Huang Shi

Eén, vr, 23.10u

Je kent Jonathan Rhys Meyers van zijn hoofdrol in The Tudors. In dit oorlogsdrama speelt hij de Britse journalist George Hogg. Als Japan in 1937 de Chinese provincie Mantsjoerije binnenvalt, lopen de spanningen op. George Hogg, getuige van een brute moordpartij, zoekt een schuilplaats in een afgelegen regio. Samen met verpleegster Lee Pearson krijgt hij er de leiding over een weeshuis. (tove)