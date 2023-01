Tony Heeren (67) kan justitie niet loslaten: “Veroordeelden weer op de rails te krijgen, dat geeft me voldoening”

Sint-Truiden/Hasselt

Voormalig voorzitter van de Rechtbank Limburg Tony Heeren (67) kan justitie nog niet loslaten. In ‘De Rechtbank’ op Play4 kan u zien hoe hij vandaag de probatiecommissie in Hasselt leidt. “Het geeft me veel voldoening om veroordeelden weer op de rails te krijgen. Toch blijft het gebrek aan opvang in de psychiatrie nog altijd mijn grootste frustratie.”