Problemen met het aanbrengen van make-up? Met deze app zijn ze binnenkort van de baan

De ene kost het geen moeite, de andere blijft maar sukkelen met eyeliner: make-up aanbrengen is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt. Met een nieuwe virtuele make-upassistent hoopt de Estée Lauder Companies (ELC) daar nu verandering in te brengen.

Lien Lammens Bron: The Estée Lauder Companies UK & Ireland

De app, die werkt met artificiële intelligentie en augmented reality, is vooral bedoeld voor mensen met een visuele handicap. Omdat er volgens het cosmeticabedrijf wel degelijk vraag naar is. “We spraken met personen binnen de gemeenschap met visuele beperkingen, en wat heel duidelijk werd, was dat ze niet de onafhankelijkheid hadden die ze wilden als het ging om het gebruik van schoonheids- en make-upproducten en dat ze op anderen moesten vertrouwen”, zegt Monica Rastogi, die instaat voor inclusie en diversiteit binnen ELC VK en Ierland.

De Voice-enabled Makeup Assistant (VMA), zoals de app heet, analyseert de make-up op het gezicht van een gebruiker om zo de uniformiteit, toepassingsgrenzen en dekking te beoordelen. Nadien krijg je feedback of je foundation wel goed zit, je lippenstift correct werd aangebracht… en het geeft ook nog eens een reeks tips over het plaatje in zijn geheel. Nadien kan je je gezicht opnieuw scannen en zal de stem je opnieuw beoordelen.

De VMA-app is gratis te downloaden en detecteert alle make-up: je hoeft met andere woorden geen merk uit de ELC-bedrijven te dragen. Vooralsnog is de app enkel beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, maar er zijn plannen om uit te breiden.