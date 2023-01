Kevin De Bruyne genomineerd voor de FIFA-awards, Courtois bij de doelmannen

De FIFA heeft de nominaties voor The Best-award van 2022 bekendgemaakt. Rode Duivel Kevin De Bruyne is een van de veertien genomineerden, Cristiano Ronaldo ontbreekt na een tegenvallend seizoen. Thibaut Courtois is een van de kanshebbers om de titel “Doelman van het Jaar”.

De Poolse aanvaller Robert Lewandowski werd de voorbije twee jaar door de FIFA verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar en is opnieuw genomineerd, al is Lionel Messi dit keer topfavoriet. Want niet alleen het seizoen 2021-2022 wordt in rekening gebracht, ook de periode tot en met het voorbije WK in Qatar.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om de Ballon d’Or, nog steeds de meest prestigieuze prijs voor de beste voetballer ter wereld, die wordt uitgereikt door het Franse voetbalbond France Football.

Stemmen voor de FIFA-awards kan vanaf vandaag tot 3 februari.

De veertien genomineerden:

Julián Álvarez (Manchester City/Argentinië), Jude Bellingham (Engeland/Borussia Dortmund), Karim Benzema (Real Madrid/Frankrijk), Kevin De Bruyne (Manchester City/België), Erling Haaland (Manchester City/Noorwegen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marokko), Vinícius Júnior (Real Madrid/Brazilië), Robert Lewandowski (Barcelona/Polen), Sadio Mané (Bayern München/Senegal), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Frankrijk), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentinië), Luka Modric (Real Madrid/Kroatië), Neymar (Paris Saint-Germain/Brazilië), Mohamed Salah (Liverpool/Egypte).

De genomineerde doelmannen:

Álisson Becker (Liverpool FC/Brazilië), Yassine Bounou (Sevilla FC, Marokko), Thibaut Courtois (Real Madrid CF, België), Ederson (Manchester City FC, Brazilië), Emiliano Martínez (Aston Villa FC, Argentinië).