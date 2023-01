Jane Fonda (85) sport nog elke dag: “Ik wil nog altijd mijn kleinkinderen kunnen dragen”

Jane Fonda mag dan al 85 zijn, toch sport ze nog elke dag. “Ik doe nog exact hetzelfde als in mijn jongere dagen, maar alleen wat trager en wat minder hevig”, vertelt ze in een interview.

Jane Fonda is op haar 85ste niet voor niets het gezicht van de H&M Move-campagne. Het doel van de actrice en de Zweedse modereus? Sportkleding aan democratische prijzen verkopen en in het verlengde daarvan, iedereen aan het sporten krijgen.

Iets wat Fonda ook nog elke dag doet. “Door mijn leeftijd kan ik niet per se de volledige training doen, maar ik doe nog steeds dezelfde bewegingen, alleen langzamer en met minder gewicht”, zegt Fonda in een interview met Elle. “ Als ik 40 jaar terug zou gaan, ongeveer het moment dat ik met de trainingen begon, en mezelf nu zou zien, zou ik waarschijnlijk zeggen Oh, wat een watje! Wat doet ze in godsnaam?!”

Een watje of niet, toch is de 85-jarige actrice in vorm gebleven. “Vroeger kon ik armgewichten heffen van vijf kilogram per stuk, nu is het vijf kilo in totaal. Omdat ik niet naar de sportschool wil, gebruik ik voornamelijk weerstandsbanden en elastiek in plaats van allerlei machines in huis te halen. Die elastieken maak ik dan vast aan mijn ijzeren trapleuning.”

Dat doet ze vooral om haar rugspieren te versterken. “Want ik wil nog altijd mijn kleinkinderen kunnen dragen. En ja, dat lukt vandaag nog steeds.”