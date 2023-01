Kettingzaagkunstenaar maakt totem van kerstboom op Hasseltse Grote Markt

Begin deze week werd de boom al gestript en werden al alle takken van de kerstboom afgedaan. Als ‘kettingzaagkunstenaar Carving Cis’ klaar is, moet de totem als visuele prikkel en informatiebron een plek krijgen op Prinsbeemden in Kuringen. Op de totem zal onder meer een QR-code te vinden zijn, die uitleg geeft over het natuurgebied. Bij wijze van teaser zal Carving Cis één van de dieren die in Prinsbeemden leven ook al een plek geven op de totem. Vorig jaar al verkastte, op gelijkaardige wijze, een sprookjesboom naar het Leopoldplein.

Wie Carving Cis aan het werk wil zien, moet zaterdag tussen 10 en 16 uur naar de Grote Markt. Daarna verhuist de totem naar Kuringen.

(dj)