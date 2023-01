Houthalen-Helchteren

Het Domein De Barrier in Houthalen-Helchteren, uitgebaat door de cateringtak Gustus van Philippe Bodson, krijgt binnenkort een nieuw toprestaurant. Vanaf 12 april opent er Imprévu, het nieuwe culinaire project van Mitchell Merola en Daniela Sparanero. U kent het jonge koppel wellicht van Table’O in Heers of het VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant, waarvan ze in 2017 de finale verloren.