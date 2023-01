Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Tongeren

Bij een pluimveebedrijf Malcorps in Tongeren is er vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) is overgegaan tot de opruiming van alle nog aanwezige pluimvee en heeft rond de haard een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. Door de nabijheid van de provinciegrens liggen die zones ook gedeeltelijk in de provincie Luik.