“Een rioolrat” en “een hormonale dwerg”: ex-topman van FC Barcelona haalt Lionel Messi onderuit in gelekte Whatsapp-berichten

Hoezeer de relatie tussen Lionel Messi en FC Barcelona verzuurd was voor zijn vertrek naar PSG in de zomer van 2021, blijkt uit Whatsapps die in de Catalaanse kranten El Periodico en Sport zijn gelekt uit een politioneel onderzoek. Zo werd Messi “een rioolrat” en “een hormonale dwerg” genoemd door Román Gómez Ponti, toenmalig hoofd van de juridische dienst van Braça. Als jonge tiener werd Messi behandeld met hormonen nadat er een groeistoornis werd vastgesteld. De ouders van Messi hadden moeite om zijn behandeling te betalen, waarna Barcelona de kosten op zich nam.

De Whatsapp-berichten tussen de toenmalige clubleiding van FC Barcelona tonen aan hoe groot de ergernis over Lionel Messi was. Messi is een jeugdproduct van Barça, maar trok in 2021 na zeventien seizoenen naar Paris-Saint-Germain na maandenlang gekibbeld over een contractverlenging die er uiteindelijk niet kwam.

Op 31 januari 2021 pakte de Spaanse krant El Mundo uit met het “wurgcontract” van Lionel Messi dat FC Barcelona “ruïneerde”. Uit de gelekte cijfers bleek dat Messi tussen 2017 en 2021 liefst 555.237.619 euro bruto had verdiend, wat gold als een van de verklaringen voor de precaire financiële situatie van de Catalaanse club. Later werd ook het contract van Gerard Piqué gelekt.

De Spaanse politie voert een onderzoek naar die lekken omdat ze vermoeden dat clubbestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan het ongeoorloofd verspreiden van vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. Via dat onderzoek komen nu saillante details naar buiten over hoe gecommuniceerd werd over een aantal sterspelers.

© AFP

Lek in Whatsapp-conversaties

Centrale figuur is Román Gómez Ponti, het toenmalige hoofd van de juridische dienst van FC Barcelona. Hij wilde dat een aantal spelers inleverden op hun salaris om de club door de coronapandemie te loodsen, maar niet iedereen wilde ingaan op die vraag. De politie wilde weten of hij achter de lekken zat, want 10 maanden voor de publicatie van Messi’s contract opperde hij in een e-mail het idee om spelerscontracten te lekken “zodat mensen ze publiekelijk zouden verwerpen”. De politie wist die mail de onderscheppen.

Om te onderzoeken of hij dat plan effectief ten uitvoer had gebracht met het lek aan “El Mundo Deportivo” hield de politie de Whatsapp-conversaties tussen Ponti, voorzitter Josep Maria Bartomeu en CEO Oscar Grau tegen het licht. Het lek zorgde echter voor beroering in de Whatsapp-groep, wat erop lijkt te wijzen dat het niet om een georkestreerde actie van de clubbestuurders ging, al sluit de politie niet uit dat het om een rookgordijn ging.

Román Gómez Ponti. — © AFP

“Diegene die het contract gelekt heeft, doet de club pijn”, schreef voorzitter Bartomeu in de groep. Maar in zijn antwoord is Ponti ronduit vernietigend voor Messi. “Barto, echt, je kunt niet zo’n goed mens zijn voor die rioolrat. De club heeft hem alles gegeven en nu regelt hij als een dictator transfers en contractverlengingen. Eigenlijk zouden de contractverlengingen van Suarez en Jordi Alba moeten toegevoegd worden aan de cijfers (in El Mundo, red.)… Net als de opeenstapeling van chantage en brutaliteiten die de club en diegenen die zich ervoor inzetten hebben moeten ondergaan door die hormonale dwerg die zijn leven te danken heeft aan Barcelona. En als het slecht gaat met de club door de pandemie, dan ontvang je van hem een Whatsapp: president, verlaag het salaris van anderen, maar raak niet aan dat van mij en Luis.”

CEO Oscar Grau ondersteunde de tirade van Gómez Ponti met een “ja”, terwijl voorzitter Bartomeu zei dat hij het “met veel zaken” eens was.

© Getty Images

Ook Piqué en Busquets onder vuur

Ook Gerard Piqué moest het ontgelden na zijn uitspraken na de 2-8-nederlaag tegen Bayern München in de Champions League op 14 augustus 2020. Piqué, momenteel bezig aan zijn vijftiende seizoen bij Barça, zei dat er bij zijn club veranderingen nodig waren op alle niveaus.

“Je moet weinig scrupules hebben om zo’n hoer te zijn”, schreef Gómez Ponti.

Sergio Busquets is een ander clubmonument dat op de schop ging van Ponti, die voorzitter Bartomeu adviseert om “spelers die geen marktwaarde hebben en niet kunnen worden getransfereerd te ontslaan (Busquets kan een uitstekend voorbeeld zijn). We geven hen een minimale vergoeding en vergeten dat ze hier ooit zijn geweest, want ze weigeren de club te helpen.”

Bartomeu stapte in oktober 2020 op bij FC Barcelona na druk van de fans die hem zien als de man die de club kapot heeft gemaakt. Ook Ponti en Oscar Grau zijn weg bij de club.