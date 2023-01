Alexander (40) zette woning open voor gezin in nood, maar krijgt nu “mes in de rug”

Meulebeke/Izegem

Aannemer Alexander Ghekiere (40) moet sinds oktober een dwangsom van 100 euro per dag betalen omdat hij een oud huis niet wil herstellen of slopen. De woning werd onbewoonbaar verklaard nadat Alexander een jong gezin dat op straat stond uit de nood had willen helpen. “Op termijn gaat het tegen de vlakte, maar dat gaat nu nog niet. Ik toonde mijn goed hart, maar kreeg het mes in de rug.”