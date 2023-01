Baasje laat hond Cezar (11) “ten einde raad” vastgebonden achter aan dierenasiel

Een 11-jarige hond werd donderdag achtergelaten aan de poort van het Oostendse dierenasiel. De eigenaar van het beestje liet een pakkend briefje achter waarop staat dat hij niet meer voor Cezar kan zorgen. Fabrice Goffin, voorzitter van het asiel, is ten einde raad. “Deze week alleen al kregen we tien aanvragen binnen van mensen die afstand willen doen van hun hond.”

Fabrice Goffin, voorzitter van het Blauwe Kruis in Oostende, deed donderdag een minder leuke ontdekking. Een hondenbaasje had zijn huisdier achtergelaten aan het hek van het dierenasiel. Het dier werd met de leiband vastgebonden en in de gutsende regen achtergelaten. Het gaat om een elfjarige jack russel. De eigenaar liet ook een briefje achter.

“Hallo, mijn naam is Cezar en mijn baasje heeft me hier achtergelaten. Ik ben ten einde raad van wat ik moet doen”, zo staat er te lezen. “Ik kan nergens terecht om hem te plaatsen of in te laten slapen.”

“Het lukt gewoon niet meer”

Volgens het briefje heeft Cezar een gedragsprobleem en is hij agressief naar andere honden toe. “Zelfs kinderen valt hij aan”, zo staat er nog te lezen. “Hij is te vergelijken met de Gelaarsde Kat, maar dan in een hondenversie. Ik mag normaal geen dieren op mijn studio van 40 vierkante meter houden. Toch had ik Cezar steeds bij me. Het lukt gewoon niet meer.”

Fabrice Goffin is boos. “Ik heb zelden een brok in mijn keel, maar deze keer was die er wel”, zegt hij. “Hoe kun je in godsnaam je huisdier na elf jaar op deze manier achterlaten? Weet je dat we deze week alleen al tien aanvragen hebben gekregen van baasjes die afstand willen doen van hun hond? Alle, maar dan ook alle asielen zitten barstensvol, ook dat van ons.”

Ook katten

Hoe dat komt? Fabrice heeft alvast een vermoeden. “We zagen het al bij de katten de jongste tijd. De asielen zitten er vol van en dat komt door corona. Mensen namen een kat in huis om wat gezelschap te hebben tijdens de eenzame dagen en kunnen nu weer buitenkomen. Daarom is de kat overbodig geworden voor sommigen. Bij honden zien we hetzelfde fenomeen, maar daar speelt ook nog iets anders. De energiecrisis jaagt de kosten van veel mensen de hoogte in. Een hond kost nu eenmaal veel geld. Heel veel mensen worden nu geconfronteerd met de stijgende levensduurte en dan kunnen de kosten van een hond er niet meer bij.”

De voorzitter van het Blauwe Kruis diende echter geen klacht in bij de politie. “We hebben de chip van de hond gescand dus we weten wie de eigenaar is. We gaan die man contacteren. Een klacht indienen bij de politie haalt weinig uit. Ik weet alleen dat je echt radeloos moet zijn, als je weet dat je hond gechipt is maar je hem toch zo achterlaat. Ik heb daarom geen medelijden met die man, hé, want hier ben ik echt boos om. Ik heb nu vooral medelijden met Cezar”, besluit de voorzitter.