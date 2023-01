Vrouw steelt nieuw paar sneakers uit Genkse winkel: werkstraf van 90 uren

De diefstal vond plaats op 29 april 2022 in een schoenwinkel in Genk. De 41-jarige vrouw liep samen met een vriendin de winkel binnen. De dames pasten enkele schoenen maar verlieten de winkel zonder aankoop. Door het vreemde gedrag van de 41-jarige vrouw kreeg de winkelbediende argwaan. De winkelbediende checkte de schoendozen en vond eentje leeg terug in de rekken.

Op de camerabeelden was te zien dat de vrouw een nieuw paar witte sneakers in haar handtas propte en samen met haar vriendin de winkel buiten liep. Daar werden de dames opgepikt door een auto. De nummerplaat kon uiteindelijk aan de dievegge gelinkt worden. De vrouw werd opgepakt en bekende dat ze aan de haal ging met een paar splinternieuwe schoenen. Haar vriendin zou niets van de diefstal opgemerkt hebben.

Werkstraf

De Tongerse procureur wees de rechter op het feit dat de vrouw al lopende probatievoorwaarden had. Haar raadsman vroeg een werkstraf. “Mijn cliënte voedt haar kinderen alleen op en verloor haar job tijdens de coronapandemie. Ze had geen geld meer en moest zorgen voor kleding voor haar kinderen. Daarom heeft ze de feiten gepleegd.”

De rechter ging hierop in en veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 90 uren en een geldboete van 208 euro. Als ze de werkstraf niet uitvoert, moet ze zes maanden naar de gevangenis.