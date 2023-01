Na schrappen van ‘1899’: hoe beslist Netflix of een serie een vervolg krijgt of niet?

Na één seizoen komt de populaire Netflix-serie 1899 niet terug. Ook andere shows zoals First Kill, Warrior Nun en The Midnight Club krijgen geen vervolg op het streamingplatform. Maar hoe kiest Netflix wat blijft en wat verdwijnt?

“Het is 70% buikgevoel en 30% gegevens… Voor het grootste deel gaat het over voorgevoelens en intuïtie. Gegevens versterken je slechtste idee of ze ondersteunen wat je wil doen”, zei Ted Sarandos van Netflix over hoe zijn bedrijf inhoudelijke beslissingen maakt. De laatste tijd worden bij Netflix heel veel dergelijke beslissingen gemaakt want heel wat series krijgen de laatste tijd geen vervolg.

Om die beslissing te maken worden verschillende zaken gemeten, waaronder de completion rate of de mate waarin het publiek daadwerkelijk een show helemaal uitkijkt. Volgens externe diensten die dit meten, baseert Netflix zich hier vaak op om te beslissen of een show geannuleerd of vernieuwd wordt.

In augustus werd namelijk First Kill geannuleerd, terwijl het meer uren bekeken werd dan Heartstopper, dat wel verlengd werd voor maar liefst twee seizoenen. Het idee daarachter is dat First Kill een slechte completion rate had vergeleken met Heartstopper. Zit een serie onder de 50 procent, dan zou de levensduurte van de serie sterk omlaag gaan.

In het voordeel van korte series

Volgens Forbes was dat hét grote probleem van 1899, een science fiction-serie die het verhaal vertelt van enkele passagiers op het schip ‘Kerberos’. Het eerste en dus ook enige seizoen zou naar verluidt slechts door 32 procent van de kijkers volledig uitgekeken zijn. En dus werd het geannuleerd. Haken mensen dus af tijdens het kijken van een seizoen, dan is het een indicatie dat de serie niet terugkomt.

Maar het gaat verder dan enkel die ‘uitkijkcijfers’. Daarnaast is er ook een self-fulfilling prophecy volgens Forbes. Zo zouden minder mensen tijd investeren in series waarvan ze verwachten dat het toch geannuleerd zal worden. Ook zou de completion rate of ‘afkijkpercentage’ in het voordeel werken van kortere, beter verteerbare shows. Heartstopper bestaat namelijk uit acht afleveringen van dertig minuten. Voor First Kill gaat het telkens over 45 tot 50 minuten durende afleveringen.

Daarnaast speelt ook budget een rol. Voor een serie die minder kost, worden slechtere cijfers waarschijnlijk gemakkelijker door de vingers gezien dan bij een serie met dure special effects.