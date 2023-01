Celstraffen voor Genkse drugsbende: vrouw hielp mee in ruil voor sigaretten en reisje naar Londen

In totaal moesten acht Genkenaren zich verantwoorden voor grootschalige cocaïne- en cannabishandel. Tijdens de behandeling van de zaak, vorige maand voor de Tongerse rechtbank, sprak de procureur over een handel van 400 gram coke per week en viel het hallucinante bedrag van 1,3 miljoen euro winst. De handel ging door tot de 23-jarige leider van de organisatie op 27 juli 2021, samen met zijn 22-jarige rechterhand, onderschept werd tijdens een verkeerscontrole.

Vogel voor de kat

In de Ford Transit waarmee de twintigers rondreden, vonden de speurders drie telefoontoestellen. De berichtjes die de mannen via sociale media en Whatsapp verstuurden, logen er volgens de procureur niet om. Telefoontaps wezen uiteindelijk op de handel van cocaïne en cannabis. Zo werden afnemers doorgestuurd naar het appartement van een 34-jarige vrouw in Genk om pakketjes op te halen. Uiteindelijk volgden er op 15 juni 2022 huiszoekingen bij de verdachten.

De vrouw gaf toe dat ze verwikkeld was geraakt in een organisatie die drugs verkocht. Haar advocaat omschreef haar als ‘een vogel voor de kat’ en ‘een makkelijk slachtoffer’. De vrouw bevestigde dat ze het in die periode vooral financieel moeilijk had en dat ze daarom hielp om drugs te verdelen en verpakken. In ruil daarvoor kreeg ze eten, sigaretten en een reisje naar haar zus in Londen cadeau.

Kelder

De vrouw zorgde er ook voor dat haar Cubaanse buurman bij het dossier betrokken werd. Hij ontkende zelf dat hij iets van de drugshandel afwist. Zo zou de Genkse de sleutel van de kelder van haar buurman meegenomen hebben toen de man op vakantie was en zij op de katten paste, zo stelde zijn advocaat. In de kelder werd vervolgens de verpakte drugs bijgehouden. Later zou ze de man ook rechtstreeks gevraagd hebben of ze wat spullen mocht stockeren, waarna haar buurman volgens zijn eigen verklaringen ter goeder trouw toestemde. De rechter sprak de man vrij omdat er niet kon bewezen worden dat hij afwist van de drugshandel.

Verder werd de verpakte drugs ook bijgehouden op een tweede locatie, in de woning van een 52-jarige Genkenaar. “Ik was op de hoogte dat het om drugs ging, maar hoeveel en wat precies, wist ik niet. Ik kreeg er geen cash geld voor, maar af en toe gingen ze eens voor mij naar de winkel omdat ik invalide ben”, sprak de man.

Volgens de procureur waren er nog drie andere Genkenaren in het dossier betrokken. Twee ervan hielpen bij de verkoop van de drugs. De derde, een 22-jarige man, zou dan weer samen met de 24-jarige organisator en 22-jarige rechterhand, ook eerder een leidinggevende rol gehad hebben. “Uit berichten blijkt dat hij mee besliste over de verkoop van de drugs”, aldus de aanklager.

Celstraffen met uitstel

De Tongerse rechter veroordeelde de 23-jarige spilfiguur tot 30 maanden cel en een geldboete van 12.000 euro, allebei deels met uitstel onder voorwaarden. Zijn rechterhand kreeg 2 jaar cel en een geldboete van 8.000 euro, ook beiden met gedeeltelijk uitstel onder voorwaarden. De tweede zogezegde handlanger kreeg een jaar en een geldboete van 8.000 euro, beiden voor de helft effectief. De overige beklaagden kregen gevangenisstraffen tussen 1 jaar met deels uitstel en 30 maanden effectief. De geldboetes die opliepen tot 8.000 euro werden gedeeltelijk uitgesteld.

Ook de winst werd drastisch geminderd. In totaal verklaarde de rechter een bedrag van 82.000 euro verbeurd, samen met enkele precisieweegschalen, iPhones, wegwerphandschoenen en teruggevonden drugs.