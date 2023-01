Jezelf neerploffen in de zetel met een pot ijscrème omdat je net bent gedumpt? Het doet deugd, zeker als je ook nog een melige film bekijkt en die tranen de vrije loop laat. Eten volgens je emotionele staat werkt dan misschien wel helend voor je geest, voor je lijf – je hart in het bijzonder – is het ongezond. Maar met calorieën heeft het niks te maken.