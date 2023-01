Politie gaat extra patrouilleren na inbraken in Tongeren

Tongeren

De politie van Tongeren kreeg woensdag om 14 uur een melding binnen van een inbraak op de Neremweg. De daders haalden het huis overhoop nadat ze via een raam waren binnengeraakt. Recent gebeurden meerdere inbraken in de omgeving. De politie onderzoekt de zaak en zet extra volk in om in de geviseerde buurt te patrouilleren.

ppn