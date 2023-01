Stijn Van de Voorde zet muzikale vrouwen centraal in zaalshow: “Billie Eilish is de moderne Kurt Cobain”

Stijn Van de Voorde focust in zijn nieuwe theatershow op vrouwen die de muziekwereld kleurden, van Billie Eilish over Debbie Harry tot Taylor Swift en Sharon Osbourne. — © Bram Vandecasteele

Stijn Van de Voorde heeft de smaak van het podium te pakken. Drie jaar na zijn eerste muzikale theatershow doorkruist hij Vlaanderen de komende maanden met ‘For Those About to Rock More’, een voorstelling over “de vaak onderbelichte vrouwen die de muziekwereld kleurden, naar een hoger niveau tilden of dramatisch trashten”.

Na For Those About to Rock, I Salute You voelt Stijn Van de Voorde zich nog niet uitverteld. Met zijn nieuwe theatershow pareert de Studio Brussel-stem een verzuchting van zijn publiek. “De feedback dat er in de vorige show opvallend weinig vrouwen zaten, was terecht. Daarom sta ik er nu bij stil hoe het komt dat vrouwen een minder belangrijke rol in de muziekgeschiedenis spelen. Op mijn manier wil ik daar iets mee doen, zonder dat dit een maatschappijkritische woke-show wordt.”

Van de Voorde stelt vast dat veel historisch belangrijke vrouwen zoals Betty Davis, Nico, Carole King en Sister Rosetta Tharpe niet noodzakelijk de grootste successen hebben geboekt. “De hoofdreden is dat zij met een zekere achterstand zijn begonnen, omdat popmuziek door mannen werd gestuurd. Vrouwelijke artiesten moeten harder knokken om ergens te geraken. Kijk naar de best verkochte platen van de jaren zeventig; enkel aan Rumours van Fleetwood Mac hebben vrouwen meegewerkt. Tussen 2010 en 2020 zijn dat er al veel meer. Met prominente vrouwen als Beyoncé, Rihanna, Billie Eilish en Phoebe Bridgers is er een gezonde evolutie. Toch stonden in De Tijdloze 100 nog steeds slechts vijf vrouwen.”

© Studio Brussel

In For Those About to Rock More richt Van de Voorde de spots op “de vaak onderbelichte vrouwen die de muziekwereld kleurden, naar een hoger niveau tilden of dramatisch trashten”. “Als het gaat om het virtuoos bespelen van een instrument, denken we vooral aan mannen als Eric Clapton. Raar toch, als we ervan uitgaan dat vrouwen dezelfde muzikale capaciteiten hebben. Er zijn net zo goed straffe gitaristes en coole drumsters, zoals Karen Carpenter en Sheila E.”

Aanstellerij-knop

Zelf deelde Stijn Van De Voorde al selfies met groten als Metallica, U2, Oasis en Foo Fighters, maar weinig of geen met vrouwelijke artiesten. “Ditmaal toon ik een foto van mezelf met Billie Eilish, die een videoboodschap voor mijn dochter heeft ingesproken. Dave Grohl noemt haar een soort Kurt Cobain van deze tijd. Terecht, ook voor mij belichaamt Billie Eilish wat rock-‘n-roll nu is. Ik heb zeker nog coole vrouwen geïnterviewd, zoals M.I.A., Haim, Beyoncé en Lady Gaga. Dat klinkt spectaculairder dan het is. Vaak zijn dat slechts zeer korte gesprekjes. Eigenlijk durf ik nooit om een foto vragen, maar achteraf ben ik stiekem wel altijd blij dat ik ‘m heb. Daarmee uitpakken, doe ik om te lachen. In mijn vorige show konden mensen een aanstellerij-knop indrukken als ik overdreef.”

(lees verder onder de Instagram-post)

In For Those About to Rock More serveert Van de Voorde een spervuur van weetjes. “Ik wil dat er tempo in zit. Wat ik doe, is lang niet zo cool als een muzikant die op een podium staat. Dit maak ik vooral uit liefde voor de muziek. Wie mij een beetje kent, weet dat er al eens mag worden gelachen, maar ondertussen wil ik wel wat vertellen.”

‘For Those About to Rock More’, 25/1 Hasselt, 1/2 Sint-Truiden, 3/2 Hamont-Achel, 1/3 Maasmechelen, 17/3 Beringen, 23/3 Bilzen, 24/3 Bree. Info en tickets: www.stijnvandevoorde.be