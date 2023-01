5 jaar cel geëist voor granaataanslag in Maasmechelen: “Gebruik van oorlogswapens is zeer verregaand”

In de nacht van 9 op 10 oktober 2019, rond 2.50 uur, ontploften er twee granaten aan een woning in de Molenstraat in Meeswijk (Maasmechelen). De muren, voordeur en vensters van de woning werden vernield, maar van de daders was niet meteen een spoor.

LEES OOK. Gezin schrikt wakker van ontploffende handgranaten voor huis in Maasmechelen

Via de bewakingscamera van een buurtbewoner werden er wel audiofragmenten opgenomen. “Het was duidelijk dat de daders reden met een auto met zware uitlaten. Ze spraken met een Vlaams accent en zeiden ‘Kom, we zijn hier weg’”, zo sprak de Tongerse aanklager. Uit nazicht van de ANPR-camera’s kwam er een Audi RS3 in beeld, met een valse Belgische nummerplaat. Daar liep het spoor dood tot de Duitse politie toevallig in dezelfde periode een onderzoek opstartte over plofkraken.

“Zij zochten ook naar een Audi RS3 en kwamen zo bij een verhuurfirma in Rotterdam uit. Na uitlezing van het GPS-systeem van die huurauto daar werd duidelijk dat het om dezelfde wagen ging als die die betrokken was bij de aanslag in Maasmechelen”, klonk het volgens de aanklager.

Plezierritjes

Een 33-jarige man uit Houthalen-Helchteren kwam in beeld als de huurder van de Audi. Hij telde 714 euro neer om een weekendje met de sportauto te kunnen rondrijden. Omdat de wagen volgens de trackinggegevens tijdens 9 en 10 oktober 2019 ook lange tijd geparkeerd stond bij een woning in Zonhoven werd er ook een tweede verdachte, een 41-jarige man uit Houthalen-Helchteren, aan het dossier gelinkt. De woning in Zonhoven zou van diens vriendin geweest zijn. Bovendien zou de wagen tijdens de huurperiode ook gecapteerd zijn aan woningen van de vader en broer van de veertiger.

De dertiger werd in maart 2020 gearresteerd. De man ontkent met klem dat hij iets met de granaataanslag te maken heeft, maar geeft wel toe dat hij de wagen als autoliefhebber huurde. “Ik wilde met de auto pronken en plezierritjes maken. Er was geen plan”, zo stelde hij.

LEES OOK. Zware wapens in Limburg aangetroffen in het onderzoek naar aanslagen in Antwerpen

Flagrante leugens

Enkele uren nadat hij de auto in zijn bezit had, zou hij hem meteen hebben uitgeleend aan de 41-jarige man die hij kende vanuit de wijk waar ze beiden woonden. “Ik kwam hem toevallig op straat tegen en vertelde over de auto die ik gehuurd had. Hij vroeg of hij daar ook mee mocht rijden. Ik wilde hem een plezier doen en heb hem de sleutels gegeven”, aldus de dertiger. De dertiger zou naar eigen zeggen de wagen pas de dag nadien terug opgehaald hebben om hem dan terug naar Rotterdam te brengen.

De 41-jarige man, die in 2000 betrokken was bij een roofmoord en sinds 2016 terug op vrije voeten was, ontkent dat verhaal volledig en spreekt over flagrante leugens. Volgens hem zou hij de garage van zijn vriendin wel vaker uitlenen aan zijn kennis om er dure huurauto’s in te parkeren. Hij zou dus zelf nooit met de auto gereden hebben. “Hij huurde bijna maandelijks zo’n auto en de garage stond toch leeg. De poort was ook altijd open dus het maakte me niet uit dat hij die wagens daar parkeerde. Ik wist niet dat hij die auto voor zoiets zou gebruiken, maar nu probeert hij mij erbij te lappen en zijn eigen verantwoordelijkheid van zich af te schuiven”, klonk het bij de veertiger.

Leugenachtige polygraaftest

Volgens de Tongerse procureur is de betrokkenheid van de twee mannen toch bewezen op basis van de trackinggegevens van de Audi RS3, de gegevens van de ANPR-camera’s, de telefoniegegevens van de verdachten en de polygraaftest. “Hun telefoons werden allebei uitgeschakeld tijdens de nacht van de feiten. Verder legde de eerste beklaagde (de 31-jarige man, nvdr.) ook leugenachtige verklaringen af tijdens de polygraaftest toen ze hem vroegen of hij iets met de aanslag te maken had en de andere verdachte weigerde om de test af te leggen.”

Ze vraagt voor de twee mannen elk een effectieve celstraf van vijf jaar en een geldboete. De 31-jarige man riskeert ook een bijkomende celstraf van een jaar voor het bezit van cocaïne, aangetroffen tijdens een huiszoeking in het kader van een ander dossier uit 2018 rond granaataanslagen in Oudenaarde waarin de man genoemd werd.

“We horen in het nieuws regelmatig over zo’n aanslagen, meestal in het Antwerpse drugsmilieu. Ook deze mannen zijn dus gekend voor drugsfeiten”, klonk het bij de procureur. “We hebben vorige week in Antwerpen gezien wat zo’n aanslag kan veroorzaken. Hier gaat het gelukkig maar om materiële schade, maar het heeft een grote impact op onze maatschappij en veiligheid. Het gebruik van oorlogswapens, zoals granaten, is enorm verregaand.”

Vrijspraak

Ook de advocaat van het getroffen gezin uit Maasmechelen, meester Pieter Filipowicz, spreekt over zeer indrukwekkende feiten. “Ik vraag voor de vader, moeder en het kind die in de woning aanwezig waren elk een moreel bedrag van 2.000 euro. De granaten werden bewust naar het slaapkamerraam gegooid. De gevolgen konden dramatisch zijn en we hadden voor assisen kunnen staan”, klonk het.

Meester Jan Swennen, die optreedt voor de dertiger, en meester Ine Bergs, voor de veertiger, vragen de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft een auto gehuurd en die dan afgegeven, maar nu moet de rechtbank oordelen of hij vooraf wist wat ermee zou gebeuren. Dat is de vraag en ik denk dat dat heel twijfelachtig is”, sprak meester Swennen. “Er zijn hier heel veel vermoedens, er worden veel puzzelstukjes gelegd, maar de puzzel is helemaal niet compleet”, zo stelde meester Bergs.

Vonnis op 23 februari.