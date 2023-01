“Superbelangrijk arrest”: voor het eerst iemand veroordeeld omdat paard stierf na afsteken van vuurwerk

Een man uit Halle-Zoersel is door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot een schadevergoeding van 7.000 euro voor het afsteken van laat nieuwjaarsvuurwerk met de dood van een paard tot gevolg. De feiten dateren van ruim vijf jaar geleden. “Dit is een superbelangrijk arrest in verband met vuurwerk en paarden”, stelt advocaat Evita Anthoni. Eigenares Erika Reyns hoopt vooral dat het vuurwerkafstekers twee keer doet nadenken over het effect op dieren.

Elke oudejaarsnacht waken Erika Reyns en haar gezin bij hun paarden, maar in dit geval werd het bewuste vuurwerk pas een week na nieuwjaar afgestoken, waardoor ze niet voorbereid waren. Zelf waren ze die zaterdag met hun dochter naar een jumping in Lier. Bij aankomst lag hun paard Wall Street (15) dood met een schedelbreuk. Een ander paard, de vijfjarige merrie Nadjibou, had een bloedneus en nog enkele andere verwondingen.

Dierenziekenhuis

In een gespecialiseerd dierenziekenhuis in Gent werd een neusbreuk vastgesteld. Intussen hadden ze van het buurmeisje dat het dode paard had gevonden, gehoord dat er vuurwerk afgeschoten was in de straat, met luid geknal. Er was weinig twijfel dat de paarden in paniek op elkaar waren gebotst, gezien de aard van de verwondingen. “Dankzij artikelen in de krant kwamen er nog meer getuigenissen over het vuurwerk, en zelfs video’s”, zegt Erika. “De straat lag trouwens nog bezaaid met overblijfselen. Er waren ook mensen die gezien hadden wie het vuurwerk had afgestoken. Die man gaf dat toe, maar zag geen verband met het feit dat onze paarden in paniek met hun hoofden tegen elkaar waren gevlogen.”

De 15-jarige Wall Street (hier op de foto) overleefde het vuurwerk niet — © rr

Geen gemakkelijk dossier

Advocaat Evita Anthoni, zelf ook paardenliefhebster, noemt het “geen gemakkelijk dossier”. “Er waren ruim voldoende getuigenverklaringen over het geknal, maar niemand stond er ‘live’ op te kijken toen de paarden tegen elkaar botsten.” In eerste aanleg verloren ze de zaak, “omdat de rechter een getuigenverklaring verkeerd gelezen had”, zegt meester Anthoni. “Ik vond dat een heel raar vonnis. In beroep heeft de rechter het causaal verband wél erkend. Bij mijn weten is dit het eerste arrest over vuurwerk en paarden.”

Dat het vijf jaar heeft geduurd, komt omdat de procedure pas werd opgestart in 2020. De man had intussen een GAS-boete gekregen voor het illegaal afsteken van vuurwerk, maar wees alle verantwoordelijkheid voor de dood van het paard in de Heideweg in Halle-Zoersel van de hand. Er kwamen ook nooit excuses.

De vergoeding van 7.000 euro is een symbolisch bedrag, want geen enkele paardeneigenaar heeft een waardebepaling van zijn paard in de schuif liggen. Voor Erika waren er ook nog de dierenartskosten voor de merrie met de neusbreuk, die wel genas.

Meester Anthoni noemt het een superbelangrijk arrest en is tevreden. “Omdat ik weet hoe goed deze mensen altijd voor hun paarden zorgen. Er is het financieel verlies, maar paarden zijn ook huisdieren.” Erika hoopt vooral dat vuurwerkafstekers voortaan twee keer nadenken. “Dit jaar viel het op oudejaarsnacht mee bij ons. Het geknal begon rond kwart na elf en hield op rond één uur. Daar kan je je als eigenaar op voorbereiden om de dieren kalm te houden. Maar als mensen een week vooraf of een week nadien nog vuurwerk afsteken, kan je als eigenaar geen maatregelen treffen. Wij zijn heel dankbaar dat onze advocate zich zo voor deze zaak is blijven inzetten, zodat mensen zien dat het niet ongestraft blijft.”