Scott Parker kijkt naar Yaremchuk om geblesseerde Jutgla te vervangen tegen Anderlecht: “We gaan hem erdoor sleuren”

Club Brugge snakt naar een statement, en die wil Scott Parker schenken tegen aartsrivaal Anderlecht. “We kunnen ons geen fouten veroorloven”, weet hij. Ondertussen heeft de Engelse coach een éxtra uitdaging: recordaankoop Yaremchuk reanimeren. Want hij moet de geblesseerde Jutgla in principe vervangen. “Sommige mensen oordelen over hem zonder dat ze de context kennen”, aldus Parker.

De wanhoop stond in zijn ogen te lezen. Roman Yaremchuk geraakt maar niet van de grond bij Club Brugge, en die monumentale misser in Genk heeft daar geen goed aan gedaan. Het moet nu wel lukken: omdat Jutgla door een knieblessure zondag niet kan spelen, is Yaremchuk eigenlijk zijn gedoodverfde vervanger. Want Parker speelt met twee vleugels en een centrumspits. “Ik ken Roman al van tijdens mijn tijd bij Bournemouth”, vertelt Parker. “Ik zag hem spelen in Portugal: hij maakte écht indruk. Dat is ook de reden waarom de club zoveel geld voor hem betaald heeft.”

Al blijkt dat laatste ook een vloek. “Dat bedrag brengt natuurlijk ook een bepaalde druk met zich mee. Hij kent een moeilijk seizoen en kende wat onderbrekingen door blessures. Maar hij kan het: daar ben ik van overtuigd. Er zijn nul procent twijfels omtrent zijn capaciteiten. Roman is een speler die vooruit wil en mij volledig overtuigd heeft in mijn korte periode hier.” Parker ging wat dieper in op het moeilijke seizoen van de man van 16 miljoen euro. “Er wordt vaak geoordeeld van buitenaf zonder de context te kennen. Dat is vaak moeilijk”, haalt hij de schouders op. “Mensen weten niet waarom hij het moeilijk heeft. Hij kwam terecht in een nieuwe omgeving, een nieuwe club, een nieuw systeem. Dat vergt aanpassingen. Moest je op mijn stoel zitten, zou je wél begrijpen waarom Yaremchuk het moeilijk heeft. We gaan hem er door sleuren. Met vertrouwen en hard werk.”

© BELGA

Ook gesprek met Sylla

Nog zo’n zorgenkind: Abakar Sylla, die op Genk nog eens vanouds door het lint ging. “Ik heb ondertussen met hem gesproken. En uitgelegd hoe ik het zie”, aldus Parker. “Abs is een jonge speler die op bepaalde vlakken nog niet volwassen is. Zo’n jongens maken fouten, maar hij zal snel leren. Hij begrijpt ondertussen wat er van hem gevraagd wordt en heeft de boodschap duidelijk ontvangen. Zo’n gedrag willen we gewoon niet meer zien.” Zondag is de verdediger alvast geschorst, afwachten wie hem vervangt. Boyata zat vorig weekend niet in de kern. “Maar zondag kan dat wel het geval zijn”, ging Parker verder. “In samenspraak met Dedryck hebben we beslist om op te bouwen. Hij sukkelde ook met blessures en kende een wisselvallig seizoen. Vandaar die beslissing.”

Ondertussen heeft Club écht wel een statement nodig. Vormer die de aftrap komt geven, een uitvak dat - bij afwezigheid van de gestrafte paars-witte supporters - gevuld zal zijn met thuisfans: het kot zal zondag in brand staan. “We kunnen ons geen fouten veroorloven gezien de kloof met de leider”, weet ook Parker. “Maar we blijven op lange termijn werken. Vooruitgang boeken en een bepaald niveau bereiken blijft de prioriteit. Een toverstokje hebben we niet. We kunnen alleen maar hard blijven werken.”