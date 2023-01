Politie vat 3 tieners die Lommelse bromfietser in ziekenhuis schopten

De politie Lommel arresteerde drie tieners in het onderzoek naar de bromfietser die in elkaar werd geklopt. Het gaat om jongens van 18 en 19 jaar en een minderjarige. Ze werden alle drie voorgeleid. De meerderjarigen mochten onder strikte voorwaarden beschikken.

De drie daders zijn uit Lommel. Na hun arrestatie en verhoor door de politie liet het parket van Limburg hen voorleiden. De twee meerderjarigen verschenen voor een onderzoeksrechter. Die liet hen onder strikte voorwaarden - met onder meer een avondklok - beschikken. De minderjarige werd voorgeleid bij een jeugdrechter.

Het drietal schopte en sloeg vorig weekend een zeventienjarige bromfietser uit Lommel in het ziekenhuis. Dat gebeurde bij een hevige vechtpartij in het centrum van Lommel. De knokpartij werd gefilmd met een gsm. Op de schokkende beelden is te zien hoe de bromfietser eerst probeert in te rijden op twee andere jongens. Zij keren zich vervolgens tegen de man met de scooter die zijn helm verliest. Wat volgt zijn een reeks van slagen en trappen. Terwijl de zeventienjarige op de grond ligt incasseert hij nog een doodschop op het hoofd. Hij werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleefde de aanval.

Het filmpje van de brutaliteiten vond zijn weg op de sociale media en ging viraal. Later werd het weer verwijderd. De video werd gebruikt als basis om een proces-verbaal op te stellen. De politie verhoorde vervolgens het slachtoffer en zijn vriendin. De politie kon de verdachten uiteindelijk snel identificeren.

Wat de aanleiding van de schermutseling was is niet geweten. ppn