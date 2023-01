Grootste fanclub van Anderlecht na ontmoeting met Riemer en Fredberg: “Met één vergadering zijn we niet gesust”

De zoveelste tabula rasa op Anderlecht. Op den duur ziet niemand door de bomen nog het bos. Zelfs niet na een behoorlijke geslaagde bijeenkomst als die van woensdag tussen de RSCA-fans enerzijds en Jesper Fredberg en Brian Riemer anderzijds. “Ze hebben duidelijk goede bedoelingen en lieten een sterke indruk”, zegt Maarten Banck van Purple Heart, een van de grootste fanclubs. Banck en zijn leden maken in theorie geen deel uit van de fanboard, maar hij was woensdag wel aanwezig in het Lotto Park om kennis te maken met de Deense connectie. “Het probleem is dat we al zo veel nieuwe CEO’s, technisch directeurs en trainers voor onze neus hebben gekregen, dat je je op den duur afvraagt waar de geloofwaardigheid nog zit.”

Er is dus eindelijk nood aan stabiliteit. “Als er op elke belangrijke functie om de zoveel maanden iemand nieuw komt, kan je nergens aan bouwen”, weet Banck. “Dat staat nog los van de vraag of het bekwame figuren zijn, maar zonder stabiliteit ga je nooit progressie boeken.”

Banck is een relatief gematigde supporters, blijkt onder meer als hij zegt “supporters moeten de club niet leiden, fans die het heft in eigen handen willen nemen vind ik een brug te ver”. Hij ziet in tegenstelling tot veel collega’s het ontslag van Vandenhaute niet per se als wonderoplossing. “Is hij de juiste man op de juiste plaats? Nee, maar de vraag is of we zonder hem kunnen”, klinkt het.

© BELGA

Andere aanwezigen op de vergadering van woensdag komen liever niet met naam en toenaam in de krant, omdat ze officieel lid zijn van de fanboard en die positie niet kwijt willen. “Er is afgesproken om geen interviews te geven”, zegt een van de leden. “Maar als de club en de voorzitter niet communiceren om de achterban te informeren, dan moeten wij het toch maar doen.”

Dat Riemer en Fredberg een prima indruk lieten, daar is iedereen het wel over eens. “Al onze vragen zijn heel eerlijk beantwoord”, klinkt het. “Brian en Jesper zeggen duidelijk welke weg ze willen inslaan en waarom. Dat is heldere communicatie. Zo moet het. Hopelijk blijven we vanaf nu op de hoogte, desnoods gewoon met een berichtje op de website.”

Niemand bereikbaar

Een veelgehoorde verzuchting is de gebrekkige communicatie tussen clubleiding en supporters. “Er is altijd wel wat afstand geweest op Anderlecht, maar de kloof tussen de club en haar supporters was nooit zo groot als nu”, luidt het. “Er is niemand bereikbaar en er wordt niet naar ons geluisterd. Zelfs de SLO (Supporters Liaison Officer, Christophe Hooreman, red.) stuit op muren. Hij ontvangt onze vragen en stelt die, maar krijgt geen antwoord.”

© Marc Gysens

Meer toelichting over de langetermijnvisie zou de fans deugd doen. “Ze zeggen nu dat Van Crombrugge te duur is, maar Vertonghen verdient wel 1.5 miljoen euro netto per jaar”, stipt een voorzitter van een fanclub aan. “Ze springen van de hak op de tak en voeren een contradictorisch beleid, terwijl er een stabiele visie moet komen. Kompany droeg wél een visie uit en hij suste de supporters. Zijn ontslag zal altijd als een zwaar van Damocles boven het hoofd van Vandenhaute hangen.”

Het merendeel van de grote supportersclubs wil nog altijd het ontslag van Vandenhaute. “Die vraag blijft overeind”, wordt ons benadrukt. “Niemand moet denken dat wij met één vergadering gesust zijn. Voor verdere acties wachten wij nu de reactie van de club af, en vooral die van de voorzitter zelf. Vandenhaute wacht lang om te reageren en laat de spanning zo alleen maar verder toenemen.”