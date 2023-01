Opvallende transfer in de maak? KRC Genk en Anderlecht praten over Anouar Ait El Hadj

Zit er een opvallende transfer aan te komen? Competitieleider KRC Genk is met Anderlecht aan het onderhandelen over Anouar Ait El Hadj (21). De dribbelaar mocht aanvankelijk uitgeleend worden van RSCA, maar de Limburgers willen hem enkel aankopen. Bij blauw-wit bevestigen ze de gesprekken en benadrukken ze dat die zeker nog niet in een finale fase zitten.