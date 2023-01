Waar eet … Kaat Bollen? “Dit voelt als vakantie met mijn Italiaanse familie die ik niet heb”

Kaat Bollen is één van Limburgs bekendste seksuologen en therapeuten, maar ook een echte levensgenieter. De Ekselse deelt haar favoriete horeca-adresjes in eigen streek met ons.

1. L’Uno Coll’Altro in Peer

“Bij L’Uno Coll’Altro heb ik al zo veel mijlpalen gevierd: ik ben hier getrouwd en de doop van onze kindjes organiseerden we in dit restaurant. Buiten die feestelijkheden kom ik er gewoon heel vaak, omdat het er zo gezellig en lekker is. Meer nog: het voelt als thuiskomen bij familie in Italië die ik niet heb. (lacht) De gerechten zijn altijd supervers en de kaart wisselt regelmatig. Ik bestel nooit echt een gerecht, ik zeg meestal: ‘maak maar iets. Verras me maar’. En dat is altijd zo lekker!”

Bomerstraat 22 in Peer. Open: vrij, za en zo 12 tot 21 uur. Info: www.lunocollaltro.be

2. Patteriza in Hechtel-Eksel

“Deze mensen zijn in coronatijd gestart met een pizza-afhaalzaak. Hun pizza’s zijn echt subliem. Mijn man en ik hebben op vrijdag date night, maar vaak zijn we dan zo moe dat we gewoon thuisblijven en een pizza bestellen. Voor mij graag de ‘Bianke’. Dat is een witte pizza met pistachenootjes. Zo lekker!”

Kortestraat 14 in Hechtel. Open: vrij 17-19.40 uur, dan bakken ze pizza’s in de houtoven. Bestellen voor donderdag. Info: www.sites.google.com/view/patteriza?pli=1

3. Mixta in Hasselt

“Ik deel mijn eten graag en zelf ben ik ook zo iemand die in andermans bord gaat ‘pikken’. (lacht) Bij Mixta kan dat dus allemaal. Een superfijn sharingconcept én altijd lekker.”

Zuivelmarkt 10 in Hasselt. Open: di t.e.m. za 18 uur-middernacht. Info: www.mixta.be

4. De Lou in Pelt

“Mijn ideale weekend start met een lekker ontbijt bij De Lou. Het is er ook heel leuk ingericht, dus ik geniet er met al mijn zintuigen. De zaak is vernoemd naar de bulldog van de uitbaters, die er ook gezellig rondloopt.”

Lindelsebaan 9 in Pelt. Open: ma, do, vrij 8.30-18 uur, za en zo 9-18 uur. Info: www.delou-coffee.be

5. El Bocado in Hasselt

“Tapas vind ik altijd lekker. Het liefst ga ik daarvoor naar de allereerste, kleinere locatie van El Bocado in de Dokter Willemsstraat in Hasselt. Ik kom hier al zeker tien jaar. Het is de ideale plaats voor een gezellige avond met vriendinnen.”

Dokter Willemsstraat 10 in Hasselt. Open: elke dag 12-23.30 uur. Info: www.elbocado.be