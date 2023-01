Show met faliekante afloop in de Dakar: leider bij de motoren wil indruk maken, maar gaat onderuit en verliest etappezege

Luciano Benavides (Husqvarna) heeft donderdag bij de motoren het eerste deel van de marathonetappe gewonnen. Voor Benavides is het al zijn derde etappezege in deze Dakar. De Argentijn had 1:38 voorsprong op Daniel Sanders (GasGas). Toby Price (KTM) eindigde als derde op 1:56. In de stand wordt Skyler Howes (Husvarna), vierde in de etappe, opnieuw leider.

Howes was na 20 km de snelste motorrijder. De Amerikaan was enkele seconden sneller dan onder andere leider Kevin Benavides (KTM), Luciano Benavides en Toby Price. 40 km verderop nam Luciano Benavides de leiding om die na 89 km weer aan zijn teamgenoot Howes te laten. Beide Husqvarna-rijders domineerden de rit. Na 189 km nam Benavides opnieuw de leiding en behield die tot aan de finish. In het slot van de etappe kwam Daniel Sanders nog opzetten en pakte hij de tweede plaats voor Skyler Howes die als derde eindigde.

In de stand wordt Howes opnieuw leider - ondanks een domme val - nadat Kevin Benavides als tiende eindigde op 6:22 van zijn broer Luciano en op 4:13 van Howes.

Met de top drie binnen de drie minuten blijft de wedstrijd bij de motoren ongezien spannend. Howes heeft als leider een bonus van 28 seconden op Toby Price, winnaar van de Dakar in 2016 en 2019. Kevin Benavides, winnaar van de Dakar in 2021, volgt als derde op 2:44.

Jérome Martiny (Husqvarna) eindigde donderdag als 34e op 30:31 van de etappewinnaar. In de stand is Martiny 35e.

De Mévius heeft pech en verliest leiding

Guillaume de Mévius en François Cazalet (OT3) kregen donderdag na 41 km een technisch probleem in de Dakar en zijn nog steeds onderweg. De Belg verliest zo de leiding bij de prototypes. Austin Jones (Red Bull Off-Road) eindigde als vijfde en pakt de leiding over van De Mévius. De etappe werd gedomineerd door de X-Raid Yamaha’sn die de volledige top-drie voor hun rekening namen.

Pech voor Guillaume de Mévius die na 41 km zijn buggy aan de kant moest zetten. Na ruim anderhalf uur sleutelen kon hij opnieuw vertrekken. De Belg is nog altijd onderweg en zal wellicht in de stand naar de derde plaats zakken na Jones en zijn ploegmaat Quintero (Red Bull Off-Road). Tijdens de elfde etappe kwam X-Raid Yamaha bijzonder sterk voor de dag. De Portugees Ricardo Porem (Yamaha) was 20 seconden sneller dan Joao Ferreira (Yamaha) en 22 seconden sneller dan Ignacio Casale (Yamaha).

Bij de SSV’s in de T4-klasse blijft de strijd tussen leider Rokas Baciuska (Can Am) en eerste achtervolger Eryk Goczal (BRP) bijzonder intens. Baciuska won donderdag de etappe en was daarbij 37 seconden sneller dan Eryk Goczal. Marek Goczal eindigde als derde op 2:38. Voor de Litouwer is het zijn vierde etappezege in deze Dakar. In de stand heeft Baciuska nu een voorsprong van 4:17 op Eryk Goczal. Marek Goczal (BRP) is derde op 14:18.

Loeb en Lurquin winnen hun vijfde etappe

Sébastien Loeb en Fabian Lurquin (Hunter) hebben donderdagochtend het eerste deel van de marathonetappe bij de wagens gewonnen. Voor het duo is het de vierde opeenvolgende dagzege, de vijfde in totaal van deze Dakar. Loeb was 2:16 sneller dan zijn teamgenoot Guerlain Chicherit (Hunter). Mattias Ekström (Audi) eindigde als derde. Nasser Al-Attiyah (Toyota) eindigde als vijfde en blijft leider.

Er staat werkelijk geen maat op het duo Loeb en Lurquin in deze Dakar. Al moet het ook gezegd worden dat Nasser Al-Attiyah de wedstrijd controleert en met zijn ruime voorsprong geen risico’s hoeft te nemen. De Qatarees ambieert een vijfde eindzege in de Dakar en laat de etappezeges voor de anderen.

Loeb reed van start tot aankomst aan de leiding en nam de moeilijke duinen in the Empty Quarter met sprekend gemak. Na vijf etappezeges in deze Dakar komt Sébastien Loeb op een totaal van eenentwintig overwinningen in de Dakar. In de stand nadert de Fransman tot op 9:37 van Lucas Moraes (Toyota) die nog steeds tweede is. De Braziliaan eindigde donderdag als vierde op 6:12 van Loeb.

Pierre Lachaume en François Beguin (Optimus) presteerden opnieuw uitstekend. Het duo eindigde als veertiende en is in de stand opgeschoven naar de vijftiende plaats.

Tweede opeenvolgende etappezege voor Marcelo Medeiros bij quads

Nadat hij woensdag zijn eerste dagsucces had geboekt, won Marcelo Medeiros (Yamaha) donderdag zijn tweede etappe in de Dakar. De Braziliaan had bij aankomst een voorsprong van 6:09 op eerste achtervolger Alexandre Giroud (Yamaha), die comfortabel leider blijft.

Medeiros domineerde het eerste deel van de marathonetappe en reed van start tot finish aan de leiding. Giroud, gestart als vierde, had aan het eerste waypoint de vierde tijd maar schoof naar het einde van de etappe op naar de tweede plaats. Francisco Moreno Flores (Yamaha) eindigde als derde. In de stand vergroot Giroud zijn voorsprong op Flores tot 1:20:23

Het nieuwsfeit van de dag bij de quads is de opgave van Manuel Andujar, derde in de stand (Yamaha). De Argentijn kreeg na 70 km een technisch probleem dat hij niet kon oplossen. Andujar won in deze Dakar de zesde en de achtste etappe. In de vorige editie moest hij na de zesde etappe opgeven. In 2021 won hij de Dakar.