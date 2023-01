Tien maanden cel en rijverbod van één jaar voor man die fietser doodreed

De feiten deden zich in augustus 2019 voor op de Weg naar Gruitrode in Oudsbergen. Om even voor 3 uur ’s nachts zien inspecteurs van de politie een Audi accelereren en aan hoge snelheid richting Opglabbeek rijden. Als de agenten ter plaatse komen stellen ze een gruwelijk tafereel vast. Jozef Wauters was door de wagen overreden en 37 meter meegesleurd.

Door een oliespoor te volgen komen ze al snel bij W.S. uit, die op dat ogenblik al in zijn bed was gekropen. Hij kon diezelfde nacht worden verhoord. De agenten stellen een alcoholintoxicatie va 1,52 promille vast. De man zegt wel te hebben gemerkt dat hij over iets reed, maar wist niet dat het om een mens ging. Alhoewel Jozef Wauters buiten bewustzijn was, hadden de agenten de indruk dat het slachtoffer nog in leven was toen ze toekwamen. De MUG-arts die even later arriveerde kon enkel nog de dood vaststellen.

“We appreciëren het dat de rechter het dossier zo uitvoerig heeft behandeld” Maryse Leys, partner van slachtoffer Jozef Wauters

“De rechtbank is van mening dat het vaststaat dat W.S. Jozef Wauters heeft overreden met de wagen”, zo staat in het vonnis. “De wagen was zwaar beschadigd vooraan en onderaan, waarbij over de volledige bodem weefsel is teruggevonden. W.S. bevestigde dat hij betrokken geweest is bij een aanrijding. Dat hij iets op de weg zag liggen maar niet tijdig kon stoppen. Met de gegevens die voorliggen van politie, wetsdokter, verkeersdeskundige en de verklaring van W.S. zelf acht de rechtbank het bewezen dat hij schuldig is en onopzettelijk de dood heeft veroorzaakt van Jozef Wauters.”

Het gezin Wauters in betere tijden — © rr

De rechtbank tilt er bijzonder zwaar aan dat de bestuurder wist dat er iets onder zijn wagen hing maar toch besloot om verder naar huis te rijden. “Ook al acht de rechtbank het totaal ongeloofwaardig dat hij dacht dat het alleen een verkeersbord was dat hij overreed, zich bewust onttrekken van de plaats waar men weet dat een ongeval heeft plaatsgevonden is de vlucht nemen. Hij erkent brokstukken te hebben zien vliegen maar dat weerhield hem niet om naar huis te rijden in plaats van de hulpdiensten te verwittigen.”

W.S. wordt veroordeeld tot tien maanden cel en een rijverbod van één jaar. Van die tien maanden cel zijn er vijf effectief en vijf voorwaardelijk, voor een periode van drie jaar. Daarnaast is er nog een geldboete en schadevergoeding die hij aan familie van het slachtoffer moet. Maryse Leys, de partner van Jozef Wauters, is tevreden met de uitspraak. “Dit ongeval is meer dan drie jaar geleden gebeurd”, zegt Maryse Leys. “Het woog ontzettend op ons leven. De onzekerheid in dit proces kunnen we achter ons laten en een deel van de ballast lossen. We appreciëren het dat de rechter zo uitvoerig dit dossier behandeld heeft.”